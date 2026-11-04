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En cinco meses entregarán la obra: así avanza la vía rápida entre Tegucigalpa y Santa Lucía

La población directamente beneficiada se estima en unos 60,000 habitantes, quienes podrán contar con una nueva alternativa para trasladarse entre sus comunidades, la capital y Santa Lucía.

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 14:18
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La construcción de la vía rápida que conectará Tegucigalpa con Santa Lucía avanza y ya superó el 50% de la obra. Así se observan los avances de la importante vía de alivio que dará un respiro a los conductores capitalinos.

Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) reporta más de cinco kilómetros pavimentados, es decir el 55% del proyecto completado hasta este 4 de noviembre.

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El proyecto contempla los 7.7 kilómetros que van desde la colonia La Travesía hasta el municipio de Santa Lucía.

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El tramo carretero busca habilitar una ruta alterna para mejorar la circulación vehicular entre la capital y el municipio de Santa Lucía.

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La obra conecta además ramales que permitirán enlazar sectores como La Montañita, Flores de Oriente y la colonia Suyapa con esta vía.

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La infraestructura contempla un doble tratamiento superficial del tramo carretero.

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También tendrá una conexión directa desde San Juan del Rancho, con el propósito de ampliar las alternativas de acceso para los habitantes de las comunidades ubicadas en esta zona.

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Se espera que con la segunda modificación del plazo contractual, el proyecto -que inició el 4 de septiembre de 2024- esté finalizado el 31 de marzo de 2027.

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Hasta la fecha, se han pavimentado poco más de cinco kilómetros, considerando el promedio de los dos carriles construidos, mientras que el avance físico general supera el 55%.

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En el sector la empresa ejecutora continúa realizando las labores para ir completando los sectores que ya cuentan con pavimento.

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Uno de los principales componentes de la obra es la estructura del pavimento, que requiere varias capas de materiales para garantizar la resistencia y durabilidad de la carretera.

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El proceso comienza con la preparación de la subrasante, que consiste en material del mismo sitio, el cual es estabilizado mediante la incorporación de cal o cemento para mejorar sus condiciones.

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Posteriormente, se coloca una subbase estabilizada con cemento, que funciona como soporte para la superficie de rodadura y contribuye a distribuir las cargas que genera el tránsito vehicular.

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La última capa corresponde a la superficie de rodadura, construida con concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor y una resistencia de 4,000 libras por pulgada cuadrada (PSI).

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Este procedimiento busca proporcionar una superficie resistente para soportar el paso constante de vehículos y las condiciones propias del tránsito en la zona.

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En cuanto a la inversión, la Secretaría de Infraestructura y Transporte reportó que hasta junio de 2026 se habían tramitado estimaciones de pago por un monto de 56,675,392.48 lempiras.

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