Ni carretillas ni puestos podrán invadir el carril: estrictas medidas buscan poner orden en Comayagüela

Estrictas medidas se implementarán en la Sexta Avenida de Comayagüela para liberar los carriles vehiculares y ordenar los puestos de los vendedores ambulantes. Estas son las acciones que ejecuta la Policía Municipal del Distrito Central.
Desde tempranas horas de este martes 3 de noviembre, agentes de la Policía Municipal del Distrito Central realizaron un fuerte despliegue en la Sexta Avenida de Comayagüela.
Los agentes buscan mantener despejada esta vía, que debe funcionar en doble sentido, pero cuya circulación se ha visto afectada porque algunos vendedores ocupan parte de los carriles vehiculares, lo que provoca fuertes congestionamientos.
El objetivo de las autoridades es recuperar los espacios destinados al tránsito y permitir una circulación vehicular más fluida en esta concurrida zona comercial.
César Castellanos, director de la Policía Municipal, explicó que se implementarán medidas estrictas para garantizar que los comerciantes permanezcan dentro de las áreas establecidas. Los vendedores no podrán extender sus puestos ni colocar carretillas en los carriles vehiculares.
"Lo que buscamos es que los vendedores ambulantes respeten los espacios que ya fueron señalizados y no invadan la calle", aseguró el funcionario.
Las autoridades buscan garantizar ocho metros de circulación vehicular libre, por lo que los trabajos se concentran en evitar que los vendedores ocupen los espacios destinados al tránsito.
Las labores de señalización abarcan inicialmente 500 metros de la Sexta Avenida; sin embargo, el proyecto contempla intervenir un tramo de 900 metros.
Para delimitar los espacios, las cuadrillas de la Policía Municipal instalaron conos y pintaron una línea amarilla que separa las áreas comerciales de los carriles destinados a los vehículos.
Las autoridades aseguraron que la mayoría de los comerciantes ha respetado los espacios asignados. Además de la Policía Municipal, en el operativo participó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Los agentes municipales mantendrán vigilancia desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre de las actividades comerciales, con el propósito de evitar que los vendedores vuelvan a ocupar los espacios recuperados.
Quienes incumplan las disposiciones se exponen a sanciones, que se aplicarán con el apoyo de agentes de tránsito. Además, las autoridades advirtieron que retirarán con grúas los vehículos que permanezcan estacionados en zonas prohibidas.