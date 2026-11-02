Con coloridas flores capitalinos buscan mantener viva la memoria de sus seres queridos

Las flores de colores amarillo, blanco y morado se convirtieron en protagonistas este lunes 2 de noviembre en el cementerio Jardín de Paz San Miguel Arcángel, en Las Casitas, hasta donde llegaron numerosos capitalinos para honrar la memoria de sus seres queridos.
Rosas, arreglos florales y coronas de distintos colores adornaron las tumbas de quienes descansan en este camposanto, durante la conmemoración del Día de los Difuntos.
Con flores en sus manos, los capitalinos llegaron hasta las sepulturas de sus familiares para dejarles un detalle especial y recordarles en una fecha dedicada a mantener viva su memoria.
El colorido de las flores transformó por momentos el paisaje del cementerio ubicado en Las Casitas, donde las familias se volcaron a visitar las tumbas de sus seres queridos y pasar un momento especial.
Aunque algunos prefirieron llegan en solitario a honrar a sus deudos en esta fecha, en el lugar se vio la afluencia de bastantes grupos y familias.
Cada arreglo floral llevó consigo un mensaje de cariño y recuerdo. Para muchos visitantes, colocar flores sobre las tumbas es una manera de mantener presente a quienes ya no están físicamente.
Desde las tradicionales rosas hasta los arreglos multicolores, flores naturales o las famosas flores sintéticas, la variedad de flores destacó entre los homenajes que los capitalinos llevaron.
Las coronas y los ramos florales dieron vida y color a las sepulturas del cementerio, donde numerosas familias aprovecharon el Día de los Difuntos para visitar el camposanto.
En distintos sectores del cementerio se podía apreciar a pequeños grupos de personas visitando las distintas tumbas.
Las manos de los visitantes acomodaron cuidadosamente cada flor sobre las tumbas, en pequeños gestos que reflejan el vínculo que las familias mantienen con sus seres queridos fallecidos.
Entre pétalos, colores y recuerdos, los capitalinos encontraron una manera de expresar el cariño hacia sus familiares fallecidos, llevando flores hasta el lugar donde descansan sus restos.
Más que un adorno, cada ramo representa un recuerdo y una muestra de afecto. Así, entre flores de múltiples tonalidades, los capitalinos conmemoraron el Día de los Difuntos y mantuvieron viva la memoria de quienes se adelantaron en el camino.