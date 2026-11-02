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Flores y cruces engalanan el cementerio Divino Paraíso en Día de los Difuntos

Llevando flores y coronas, limpiando tumbas y retocando cruces, así se desarrolló la jornada en el Día de los Difuntos en la capital de Honduras.

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 14:45
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Una alta concurrencia de capitalinos es lo que se vive este lunes 2 de noviembre, Día de los Difuntos, en el cementerio Divino Paraíso de Comayagüela. Las familias acudieron masivamente a poner hermosas las tumbas con arreglos florales y su presencia. Aquí las imágenes.

Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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Con un sonrisa en sus labios esta visitante acudió al camposanto para honrar la memoria de quienes ya no están.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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Algunos visitantes aprovecharon la jornada para retocar los nombres de sus familiares en las cruces, especialmente aquellas que, con el paso del tiempo y la exposición al sol y la lluvia, comienzan a borrarse.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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Más allá de colocar flores y coronas, las familias también dedicaron tiempo a limpiar y acondicionar las sepulturas, una tradición que cobra especial significado durante la conmemoración del Día de los Difuntos.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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Acompañados por sus familiares, los visitantes acudieron al camposanto llegan para honrar la memoria de quienes ya no están, en una jornada marcada por las muestras de cariño y el recuerdo.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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Con azadones y machetes, varios capitalinos se dedicaron a retirar la maleza que había crecido alrededor de las tumbas, como parte de las labores de limpieza y mantenimiento de los espacios donde descansan sus seres queridos.

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Las flores de distintos colores fueron parte de los tradicionales homenajes que los capitalinos llevaron hasta las tumbas de sus familiares, como una manera de mantener viva su memoria.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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Las coronas y los arreglos florales adornaron numerosas sepulturas del cementerio Divino Paraíso, donde las familias aprovecharon la fecha para rendir tributo a sus seres queridos.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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Más allá de colocar flores y coronas, las familias también dedicaron tiempo a limpiar y acondicionar las sepulturas, una tradición que cobra especial significado durante la conmemoración del Día de los Difuntos.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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La tranquilidad predominó durante la jornada en el cementerio Divino Paraíso, hasta donde llegaron numerosas personas para visitar las tumbas y recordar a sus familiares fallecidos.

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La presencia de agentes policiales acompañó la jornada en el camposanto, brindando seguridad a los visitantes que acudieron este lunes a honrar la memoria de sus seres queridos.

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Para muchos capitalinos, visitar el cementerio Divino Paraíso no siempre resulta sencillo debido a los problemas de inseguridad que enfrentan sus alrededores.

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La presencia policial durante esta fecha permitió que las familias llegaran a rendir homenaje a sus difuntos con mayor tranquilidad.

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Varios capitalinos visitaron el cementerio Divino Paraíso en el Día de los Difuntos para conmemorar la fecha.

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En soledad algunos visitantes acudieron al camposanto para honrar la memoria de sus seres queridos y pasar un tiempo junto a su última morada.

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Una alta concurrencia se vio este lunes 2 de noviembre en el cementerio Divino Paraíso de Comayagüela, que generalmente permanece solitario.

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Las flores de distintos colores fueron parte de los tradicionales homenajes que los capitalinos llevaron hasta las tumbas de sus familiares, como una manera de mantener viva su memoria.

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La jornada avanzó sin contratiempos permitiendo que la tradición de coronar se mantenga vivo entre los hondureños.

Foto: Alex Pérez/EL HERALDO.
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