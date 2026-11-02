Flores y cruces engalanan el cementerio Divino Paraíso en Día de los Difuntos

Una alta concurrencia de capitalinos es lo que se vive este lunes 2 de noviembre, Día de los Difuntos, en el cementerio Divino Paraíso de Comayagüela. Las familias acudieron masivamente a poner hermosas las tumbas con arreglos florales y su presencia. Aquí las imágenes.
Con un sonrisa en sus labios esta visitante acudió al camposanto para honrar la memoria de quienes ya no están.
Algunos visitantes aprovecharon la jornada para retocar los nombres de sus familiares en las cruces, especialmente aquellas que, con el paso del tiempo y la exposición al sol y la lluvia, comienzan a borrarse.
Más allá de colocar flores y coronas, las familias también dedicaron tiempo a limpiar y acondicionar las sepulturas, una tradición que cobra especial significado durante la conmemoración del Día de los Difuntos.
Acompañados por sus familiares, los visitantes acudieron al camposanto llegan para honrar la memoria de quienes ya no están, en una jornada marcada por las muestras de cariño y el recuerdo.
Con azadones y machetes, varios capitalinos se dedicaron a retirar la maleza que había crecido alrededor de las tumbas, como parte de las labores de limpieza y mantenimiento de los espacios donde descansan sus seres queridos.
Las flores de distintos colores fueron parte de los tradicionales homenajes que los capitalinos llevaron hasta las tumbas de sus familiares, como una manera de mantener viva su memoria.
Las coronas y los arreglos florales adornaron numerosas sepulturas del cementerio Divino Paraíso, donde las familias aprovecharon la fecha para rendir tributo a sus seres queridos.
La tranquilidad predominó durante la jornada en el cementerio Divino Paraíso, hasta donde llegaron numerosas personas para visitar las tumbas y recordar a sus familiares fallecidos.
La presencia de agentes policiales acompañó la jornada en el camposanto, brindando seguridad a los visitantes que acudieron este lunes a honrar la memoria de sus seres queridos.
Para muchos capitalinos, visitar el cementerio Divino Paraíso no siempre resulta sencillo debido a los problemas de inseguridad que enfrentan sus alrededores.
La presencia policial durante esta fecha permitió que las familias llegaran a rendir homenaje a sus difuntos con mayor tranquilidad.
Varios capitalinos visitaron el cementerio Divino Paraíso en el Día de los Difuntos para conmemorar la fecha.
En soledad algunos visitantes acudieron al camposanto para honrar la memoria de sus seres queridos y pasar un tiempo junto a su última morada.
Una alta concurrencia se vio este lunes 2 de noviembre en el cementerio Divino Paraíso de Comayagüela, que generalmente permanece solitario.
La jornada avanzó sin contratiempos permitiendo que la tradición de coronar se mantenga vivo entre los hondureños.