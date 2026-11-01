"Quien se vaya primero, recibirá la visita del otro": la promesa de amor de Leonel y Miriam

Leonel Godoy y Míriam Sierra han compartido 53 años de matrimonio, una vida construida entre el amor, la compañía y las experiencias que han fortalecido su relación con el paso del tiempo.
Este domingo 1 de noviembre, Día de los Santos Difuntos, la pareja llegó junta al Cementerio General de Tegucigalpa para recordar a sus seres queridos y rendirles homenaje.
Como cada año, Leonel y Míriam se sumaron a la tradición hondureña de visitar los cementerios para honrar la memoria de quienes se adelantaron en el camino de la vida.
Entre las tumbas del camposanto capitalino, la pareja compartió con las cámaras de EL HERALDO una historia que va más allá de sus cinco décadas de matrimonio.
Con la sinceridad que caracteriza a quienes han aprendido a compartir la vida, ambos reconocieron que tienen presente que algún día tendrán que enfrentar la despedida de uno de los dos.
Aunque no saben quién partirá primero, Leonel y Míriam hablaron con naturalidad sobre ese momento inevitable que forma parte de la existencia humana.
Su confesión más conmovedora fue que quien sobreviva al otro regresará a visitarlo en su tumba, una promesa que refleja el vínculo que han cultivado durante 53 años.
Para este matrimonio, el amor no solo se demuestra en los momentos felices, sino también en la compañía, la fidelidad y la certeza de permanecer unidos incluso ante la ausencia.
La visita al Cementerio General forma parte de una tradición que ambos mantienen cada año, cuando aprovechan el Día de los Santos Difuntos para recordar a sus familiares.
Aunque prefirieron no revelar los nombres de sus parientes sepultados en este camposanto, dejaron claro que sus recuerdos siguen ocupando un lugar importante en sus vidas.
Cada paso entre las tumbas los acercó a ese encuentro anual con los recuerdos, las historias familiares y las personas que, aunque ya no están, siguen presentes en su memoria.
La escena de Leonel y Míriam caminando juntos por el cementerio también refleja una historia de compañía que ha resistido el paso de los años y que continúa escribiéndose día tras día.
Como Miriam y Leonel, otras personas de tercera edad, con flores y muestras de devoción, se abren campo en el cementerio para acercarse a las tumbas de sus seres queridos y dedicarles un momento de recuerdo.
El recorrido no les es sencillo. El deterioro de la infraestructura y las condiciones del terreno dificultan el desplazamiento de los adultos mayores entre los pasillos y las sepulturas.
Pero a pesar de las dificultades para caminar, paso a paso, demuestran que el deseo de honrar a sus seres queridos era más fuerte que los obstáculos del camino.
Los hondureños mantienen viva la tradición de coronar a sus difuntos y reflejan que el tiempo puede marcar una despedida, pero el amor y los recuerdos permanecen.