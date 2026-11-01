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En familia llegan capitalinos a honrar a sus muertos en Día de los Santos Difuntos

Pequeños y grandes acudieron a los cementerios capitalinos para honrar a sus muertos este Día de los Santos Difuntos

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 13:07
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Desde tempranas horas de este 1 de noviembre, familias capitalinas comenzaron a llegar a los diferentes cementerios de Tegucigalpa y Comayagüela para recordar a sus seres queridos como parte de la tradición hondureña del Día de los Santos Difuntos.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
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Con flores, coronas y recuerdos, niños, jóvenes y adultos acompañaron a sus familiares hasta las tumbas de quienes ya fallecieron, en una jornada marcada por las muestras de cariño y el recuerdo.

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Una de las costumbres más arraigadas en Honduras durante esta fecha es la de coronar a los muertos, una tradición mediante la cual las familias colocan arreglos florales sobre las tumbas como símbolo de amor y respeto.

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Las coronas, elaboradas con flores naturales o artificiales, se convierten en protagonistas de las visitas a los camposantos.

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Los vendedores también ofrecen diferentes diseños y tamaños para quienes desean llevar un detalle especial.

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En los cementerios de la capital, la afluencia de visitantes permite observar a familias completas que aprovechan la fecha para reunirse y cumplir con una costumbre que ha pasado de generación en generación.

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Algunas personas llegan con flores en las manos, mientras otras llevan escobas, agua y herramientas para limpiar las tumbas, retirar la maleza y mantener en buenas condiciones los espacios donde descansan sus seres queridos.

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La tradición también representa una oportunidad para que los más pequeños conozcan las costumbres familiares y aprendan sobre la importancia de recordar a quienes formaron parte de sus vidas.

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Para muchos hondureños, visitar los cementerios cada 1 de noviembre es una manera de mantener vivo el recuerdo de padres, madres, abuelos, hermanos y amigos que ya no están físicamente.

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Los camposantos lucen este domingo con mucho movimiento por las familias que llegan a coronar a sus familiares fallecidos.

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Aunque el paso del tiempo ha cambiado algunas formas de conmemorar esta fecha, la costumbre de colocar coronas y flores continúa presente en los camposantos de Tegucigalpa y Comayagüela.

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Entre oraciones, recuerdos y arreglos florales, los capitalinos mantienen una tradición que convierte los cementerios en puntos de encuentro familiar, donde el cariño por quienes fallecieron se expresa a través de pequeños homenajes.

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Cabe mencionar que el 2 de noviembre también es dedicado a los difuntos.

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Los trabajadores del gobierno tendrán asueto medio día para que puedar visitar a sus difuntos.

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Aunque algunos comenzaron sus visitas desde este domingo.

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