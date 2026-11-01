En familia llegan capitalinos a honrar a sus muertos en Día de los Santos Difuntos

Desde tempranas horas de este 1 de noviembre, familias capitalinas comenzaron a llegar a los diferentes cementerios de Tegucigalpa y Comayagüela para recordar a sus seres queridos como parte de la tradición hondureña del Día de los Santos Difuntos.
Con flores, coronas y recuerdos, niños, jóvenes y adultos acompañaron a sus familiares hasta las tumbas de quienes ya fallecieron, en una jornada marcada por las muestras de cariño y el recuerdo.
Una de las costumbres más arraigadas en Honduras durante esta fecha es la de coronar a los muertos, una tradición mediante la cual las familias colocan arreglos florales sobre las tumbas como símbolo de amor y respeto.
Las coronas, elaboradas con flores naturales o artificiales, se convierten en protagonistas de las visitas a los camposantos.
Los vendedores también ofrecen diferentes diseños y tamaños para quienes desean llevar un detalle especial.
En los cementerios de la capital, la afluencia de visitantes permite observar a familias completas que aprovechan la fecha para reunirse y cumplir con una costumbre que ha pasado de generación en generación.
Algunas personas llegan con flores en las manos, mientras otras llevan escobas, agua y herramientas para limpiar las tumbas, retirar la maleza y mantener en buenas condiciones los espacios donde descansan sus seres queridos.
La tradición también representa una oportunidad para que los más pequeños conozcan las costumbres familiares y aprendan sobre la importancia de recordar a quienes formaron parte de sus vidas.
Para muchos hondureños, visitar los cementerios cada 1 de noviembre es una manera de mantener vivo el recuerdo de padres, madres, abuelos, hermanos y amigos que ya no están físicamente.
Los camposantos lucen este domingo con mucho movimiento por las familias que llegan a coronar a sus familiares fallecidos.
Aunque el paso del tiempo ha cambiado algunas formas de conmemorar esta fecha, la costumbre de colocar coronas y flores continúa presente en los camposantos de Tegucigalpa y Comayagüela.
Entre oraciones, recuerdos y arreglos florales, los capitalinos mantienen una tradición que convierte los cementerios en puntos de encuentro familiar, donde el cariño por quienes fallecieron se expresa a través de pequeños homenajes.
Cabe mencionar que el 2 de noviembre también es dedicado a los difuntos.
Los trabajadores del gobierno tendrán asueto medio día para que puedar visitar a sus difuntos.
Aunque algunos comenzaron sus visitas desde este domingo.