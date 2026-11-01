Familias acuden a cementerios a coronar y mejorar las tumbas de sus difuntos

Desde tempranas horas de este domingo 1 de noviembre, Día de los Santos Difuntos, los cementerios de la capital comenzaron a recibir a numerosos visitantes que llegaron para honrar la memoria de sus seres queridos que ya partieron. En la jornada aprovechan para mejorar o limpiar las tumbas.
Más allá de las tradicionales coronas, flores y otros adornos, varias familias aprovecharon la fecha para realizar trabajos de mantenimiento y embellecimiento en las tumbas de sus seres queridos, con el propósito de mantenerlas en buenas condiciones.
Con brochas y pintura en mano, esta familia dedicó parte de la jornada a renovar la tumba de su ser querido fallecido. Su intención es mantenerla siempre reluciente y no solo este día.
Armados con azadones, machetes y rastrillos, algunos capitalinos llegaron a los camposantos para retirar la maleza y limpiar los alrededores de las tumbas que visitan durante esta jornada dedicada al recuerdo de los santos difuntos.
Durante esta semana, cuadrillas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central realizaron labores de limpieza y mantenimiento en la mayoría de los cementerios de la capital, con el propósito de preparar estos espacios para recibir a las familias que acudirían durante la conmemoración, pero las tumbas le corresponden a los familiares.
Aunque las autoridades municipales realizaron trabajos generales en los camposantos, muchos familiares aprovechan esta fecha para reparar, limpiar y embellecer los espacios donde descansan sus seres queridos.
Adultos y niños se sumaron a las labores de limpieza y mantenimiento de las tumbas, como una forma de seguir cuidados a aquellos que fallecieron hace muchos años o partieron recientemente.
En medio de las labores de limpieza y mantenimiento, los recuerdos también se hicieron presentes. Para algunos familiares, regresar al lugar donde descansan sus seres queridos significó revivir momentos compartidos y enfrentar nuevamente el dolor de su ausencia.
Las familias llegaron preparadas para dedicar varias horas a mejorar las condiciones de las tumbas de sus seres queridos. Entre labores de limpieza, pintura y colocación de flores, encuentran una manera de mantener vivo el vínculo con quienes ya no están.
Entre labores de limpieza, pintura y colocación de flores, encuentran una manera de mantener vivo el vínculo con quienes ya no están.
Con pequeñas reparaciones, limpieza y nuevos adornos, buscaron dejar estos espacios en mejores condiciones que las que presentaban antes de su llegada.
Padres, hijos y hermanos participaron en las tareas de embellecimiento de las tumbas familiares.