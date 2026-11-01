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Familias acuden a cementerios a coronar y mejorar las tumbas de sus difuntos

Desde arrancar la maleza hasta remover la tierra y preparar el espacio para colocar flores frescas, cada tarea se convirtió en una forma de honrar la memoria de quienes fallecieron

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 11:08
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Desde tempranas horas de este domingo 1 de noviembre, Día de los Santos Difuntos, los cementerios de la capital comenzaron a recibir a numerosos visitantes que llegaron para honrar la memoria de sus seres queridos que ya partieron. En la jornada aprovechan para mejorar o limpiar las tumbas.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Más allá de las tradicionales coronas, flores y otros adornos, varias familias aprovecharon la fecha para realizar trabajos de mantenimiento y embellecimiento en las tumbas de sus seres queridos, con el propósito de mantenerlas en buenas condiciones.
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Con brochas y pintura en mano, esta familia dedicó parte de la jornada a renovar la tumba de su ser querido fallecido. Su intención es mantenerla siempre reluciente y no solo este día.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Armados con azadones, machetes y rastrillos, algunos capitalinos llegaron a los camposantos para retirar la maleza y limpiar los alrededores de las tumbas que visitan durante esta jornada dedicada al recuerdo de los santos difuntos.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Durante esta semana, cuadrillas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central realizaron labores de limpieza y mantenimiento en la mayoría de los cementerios de la capital, con el propósito de preparar estos espacios para recibir a las familias que acudirían durante la conmemoración, pero las tumbas le corresponden a los familiares.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Aunque las autoridades municipales realizaron trabajos generales en los camposantos, muchos familiares aprovechan esta fecha para reparar, limpiar y embellecer los espacios donde descansan sus seres queridos.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Adultos y niños se sumaron a las labores de limpieza y mantenimiento de las tumbas, como una forma de seguir cuidados a aquellos que fallecieron hace muchos años o partieron recientemente.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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En medio de las labores de limpieza y mantenimiento, los recuerdos también se hicieron presentes. Para algunos familiares, regresar al lugar donde descansan sus seres queridos significó revivir momentos compartidos y enfrentar nuevamente el dolor de su ausencia.
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Las familias llegaron preparadas para dedicar varias horas a mejorar las condiciones de las tumbas de sus seres queridos. Entre labores de limpieza, pintura y colocación de flores, encuentran una manera de mantener vivo el vínculo con quienes ya no están.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Entre labores de limpieza, pintura y colocación de flores, encuentran una manera de mantener vivo el vínculo con quienes ya no están.

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Con pequeñas reparaciones, limpieza y nuevos adornos, buscaron dejar estos espacios en mejores condiciones que las que presentaban antes de su llegada.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Padres, hijos y hermanos participaron en las tareas de embellecimiento de las tumbas familiares.

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