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La mayoría inservible: así luce plantel de chatarra decomisada en calles de la capital

Las autoridades municipales continúan retirando de las calles de la capital de Honduras vehículos abandonados y en mal estado, por lo que el parqueadero ya se encuentra abarrotado con 250 chatarras

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 14:31
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La operación Cero Chatarra, iniciada el pasado 17 de agosto, por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), con la que las autoridades municipales buscan retirar de las calles vehículos abandonados y en mal estado, suma hasta el momento unas 25O chatarras decomisadas.

Fotos: David Romero/EL HERALDO.
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Entre las unidades retenidas hay carros abandonados y chatarras cuyos propietarios se han desentendido de ellos, situación que obliga a las autoridades a trasladarlos para liberar los espacios públicos.
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La lista también contempla dos remolques, cuatro casetas decomisadas y una plataforma utilizada para grúas, además de los automotores trasladados desde diferentes barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela.
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Uno de los lugares donde permanecen estos automotores es el plantel municipal ubicado en la Cerro Grande, zona 8, donde se encuentra una buena parte de los vehículos decomisados.
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Este plantel ubicado en la Cerro Grande tiene aproximadamente dos meses de funcionamiento y ya se encuentra abarrotado de automotores, pese a que diariamente continúan los operativos en distintos barrios y colonias.

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De acuerdo con los plazos establecidos por la Alcaldía, las unidades que permanezcan más de 90 días sin ser reclamadas podrán ser evaluadas para determinar su condición y establecer si corresponde incorporarlas al proceso de reciclaje.
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Hasta el momento en esta chatarrera los primeros vehículos rondan los dos meses de permanecer depositados.

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En este plantel, las unidades todavía deben completar el plazo establecido antes de que pueda determinarse cuáles cumplen las condiciones para avanzar hacia la disposición final.
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Los propietarios que deseen recuperar sus automotores deben pagar las sanciones correspondientes.

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Una vez que el vehículo es decomisado por las autoridades, si los propietarios quieren recuperarlos deben pagar por estacionamiento unos 100 lempiras diarios, es decir entre más días dejen el auto o chatarra en el parqueadero más le tocará pagar para recuperarlo.
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Entretanto, el servicio de grúa tiene un costo de 2,000 lempiras, que deberá ser cancelado por el propietario para iniciar el retiro del vehículo.
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Las intervenciones forman parte de las acciones municipales para recuperar calles, aceras y otros espacios públicos ocupados por automotores que permanecen estacionados durante largos períodos y dificultan la circulación de peatones y conductores.
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Los vehículos y motocicletas decomisados permanecen además bajo custodia las 24 horas del día para garantizar su seguridad.
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Los vehículos que permanezcan más de 90 días sin ser reclamados podrán ingresar al proceso de disposición final para su reciclaje, de acuerdo con la normativa legal vigente.
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