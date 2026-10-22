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Cerco de púas deja sin paso a vecinos de colonia Monte de los Olivos

Esta galería muestra las condiciones del acceso cercado y las dificultades que enfrenta la comunidad tras el cierre de esta vía.

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 12:08
Cerco de púas deja sin paso a vecinos de colonia Monte de los Olivos
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El paso de terracería por el que vecinos de Monte de los Olivos lucharon meses atrás para que la Alcaldía les habilitara, y poder tener acceso vehicular a su colonia, apareció esta semana cercado de púas por su supuesto dueño. La situación ha despertado el malestar de vecinos al asegurar que los dejan aislados.

 Fotos: EL HERALDO.
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El cercado impide el ingreso de camiones cisterna que abastecen de agua al sector y podría dificultar la salida de vehículos ante una emergencia, denuncian los afectados.
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Meses atrás el paso fue habilitado con maquinaria para que los automotores pudieran acceder al sector tras gestiones de los mismos vecinos, pero ahora otro vecino reclama el predio como de su propiedad.
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Ante la complicada situación, vecinos de Montes de los Olivos ahora solicitan a las autoridades municipales que intervengan y determinen el estatus del tramo.
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Esta galería muestra las condiciones del acceso cercado y las dificultades que enfrenta la comunidad tras el cierre de esta vía.
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El reclamo de los vecinos radica en que el terreno siempre ha sido el paso de acceso y es ahora que fue habilitado que es reclamado por su supuesto dueño.
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En la zona solo ha quedado un estrecho espacio para que las personas pueden transitar de manera peatonal.
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Pero al quedar cerrado el acceso para vehículos, los vecinos ven limitada la llegada de cisternas de agua que llegan a vender el vital líquido.
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Los vecinos esperan que las autoridades de la alcaldía resuelvan el conflicto que mantiene enfrentados a los pobladores.
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Esta galería muestra las condiciones del acceso cercado y las dificultades que enfrenta la comunidad de Monte de los Olivos tras el cierre de esta vía.

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