Una de las masacres más dantescas a las que se le ha vinculado ocurrió en marzo de 2026, cuando cinco personas fueron asesinadas en Sulaco, Yoro. A una de las víctimas le cortaron la cabeza y dejaron su Documento Nacional de Identificación (DNI) para tratar de simular su muerte. A través de exámenes forenses se determinó que no se tartaba del cabecilla.