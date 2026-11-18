En un video atribuido a Esteban Ferrera, líder del Cartel del Diablo, se adjudicó las últimas masacres que dejaron 12 muertos: nueve en Vallecillo, en tres escenas separadas, y otras tres personas asesinadas en la comunidad de Pacayales. ¿Quién es este peligroso criminal que las autoridades no han logrado capturar?
"Ya saben, yo fui para que no se vayan a equivocar, no le echen a otra persona": dijo Ferrea. Su nombre completo es Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido por las autoridades y los medios de comunicación en Honduras bajo el alias de “El Diablo”, quien supuestamente es un exmilitar.
Las investigaciones apuntan a que Ferrera está vinculado a múltiples casos de sicariato, homicidios, secuestros, extorsiones y microtráfico.
Una de las masacres más dantescas a las que se le ha vinculado ocurrió en marzo de 2026, cuando cinco personas fueron asesinadas en Sulaco, Yoro. A una de las víctimas le cortaron la cabeza y dejaron su Documento Nacional de Identificación (DNI) para tratar de simular su muerte. A través de exámenes forenses se determinó que no se tartaba del cabecilla.
Ferrera figura en la lista de los 10 criminales más buscados en Honduras. Las autoridades ofrecen una recompensa de 500,000 lempiras por información que permita dar con su paradero.
En zonas de Sulaco, Yoro, Marale, Francisco Morazán, y lugares aledaños, las autoridades han montado fuertes operativos para lograr su captura. Sin embargo, el cabecilla de esta estructura criminal, declarada terrorista, continúa prófugo de la justicia. Este 18 de noviembre se le atribuyen cuatro masacres en Yoro que dejaron 12 personas muertas.
¿Qué edad tiene el líder de esta estructura criminal? Según su DNI, Ferrera nació en 1993, por lo que actualmente tendría 33 años. ¿Qué más se sabe de él?
UEn la foto aparece Ferrera, presuntamente junto a su hermana y madre capturadas.Este 18 de noviembre, en un audio atribuido a Ferrera, tras la muerte de 12 personas, entre ellas la regidora de Yorito, aseguró: “A mí no me busquen porque creo que no van a poder capturarme, ni matarme, porque yo se los aseguro que no van a poder”.
Pese a los esfuerzos de las autoridades, no han logrado capturar a Ferrera. Presuntamente, se encuentra en zonas montañosas de difícil acceso. La estructura criminal opera principalmente en Yoro y Marale, Francisco Morazán, pero las autoridades solo han logrado capturar a algunos de sus miembros.
Las autoridades han reportado la captura de más de 40 miembros del Cartel del Diablo. Las más recientes detenciones incluyen a la madre de Ferrera, Juana Rodas Cálix, y a su hermana, Melissa Manuela Ramos Rodas.
El pasado 15 de noviembre, la madre y la hermana de Ferrera fueron capturadas en la aldea Chilindrones, municipio de Sulaco, departamento de Yoro. Sin embargo, tan solo tres días después se registraron 12 muertes en Yoro.
En un audio del 18 de noviembre, día en que se registraron las 12 muertes, Ferrera sostuvo que “va a haber gente muerta, inocente, así como son ustedes, ustedes agarran gente inocente, pues, así soy yo, así voy a ser yo de aquí para allá”.