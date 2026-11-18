Un CA es un explosivo plástico de uso militar muy potente, maleable y estable, basado en el explosivo RDX. El líder del Cartel del Diablo se atribuyó los crímenes: “Yo creo que hoy sí ya alistaron los ataúdes, va, ahí les dejé unos poquitos muertos ahí con manta, ya saben, yo fui para que no se van a equivocar, no le echen a otra persona”.