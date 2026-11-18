Doce personas murieron en cuatro escenas diferentes: tres en la comunidad de Vallecillos y una en Pacayales. El Cartel del Diablo se atribuyó las cuatro masacres amenazó a la población yoreña con ponerles un C4, que es un explosivo plástico de uso militar muy potente, maleable y estable, basado en el explosivo RDX.
Luego de los múltiples asesinatos registrados, el líder del Cartel del Diablo continúa sembrando miedo entre los pobladores de Yoro, a quienes lanzó aterradoras amenazas.
“Les quedó claro el mensaje, que no estoy bromeando, aquí se va a valer de todo ahora porque como ellos quieren guerra, pues guerra les voy a dar”, dice Esteban Ferrera, alias Diablo, en uno de los audios que salió a la luz.
En el video lanzó una amenaza a los pobladores: “Déjenme decirles, toda la población de Yoro también, no le vendan nada a esos policías porque ahorita estoy aquí y les voy a poner un C4, a modo de tumbarles toda una colonia, verdad, entonces que les quede bien claro, bien clarito como el agua”.
Un CA es un explosivo plástico de uso militar muy potente, maleable y estable, basado en el explosivo RDX. El líder del Cartel del Diablo se atribuyó los crímenes: “Yo creo que hoy sí ya alistaron los ataúdes, va, ahí les dejé unos poquitos muertos ahí con manta, ya saben, yo fui para que no se van a equivocar, no le echen a otra persona”.
Asimismo, aseguró que “creo que aquí para allá solo muertos van a ver y a mí no me busquen porque creo que no van a poder capturarme, ni matarme, porque yo se los aseguro que no van a poder”.
Tras las amenazas a los residentes de esas zonas, sostuvo: “Mejor lleven la fiesta en paz si no quieren que haya muertos, porque si no va a haber gente muerta, inocente”.
El Cartel del Diablo es una estructura terrorista que opera mayormente en el departamento de Yoro y en el municipio de Marale, Francisco Morazán.
Las autoridades llevan varios meses tras el paradero de Esteban Ferrera, líder del Cartel del Diablo; sin embargo, solo han capturado a miembros de la estructura criminal.
Las capturas más recientes de presuntos miembros del Cartel del Diablo son las de la madre de Esteban Ferrera, Juana Rodas Cálix, y su hermana, Melissa Manuela Ramos Rodas, el pasado 15 de noviembre. Tres días después se desataron las cuatro masacres que suman 12 muertos.