“Mejor lleven la fiesta en paz si no quieren que haya muertos, porque si no va a haber gente muerta, inocente, no inocente, así como son ustedes, ustedes agarran gente inocente, pues, así soy yo, así voy a ser yo de aquí para allá, yo no era así, pero ustedes lo están haciendo a uno así”, dice en uno de los videos supuestamente Esteban Ferrera quien aparece en esta foto.