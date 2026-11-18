Dantescas imágenes han dejado las cuatro masacres registradas en diferentes comunidades del departamento de Yoro. Aquí los detalles.
Las primeras imágenes que comienzan a circular muestran diferentes escenas de los crímenes. Las masacres se registraron en dos sectores: nueve personas perdieron la vida en Vallecillo, en tres escenas separadas, mientras que otras tres fueron asesinadas en la comunidad de Pacayales.
En una de las escenas se observa a dos mujeres y un niño boca abajo, tendidos sobre el césped. Una de las mujeres viste una camisa blanca y un short azul, mientras que el menor lleva una calzoneta negra y una camisa roja.
En otra de las escenas se observan otras tres personas. Se logra identificar a un hombre con camisa azul y pantalón de jean; las otras dos víctimas serían, preliminarmente, un hombre y una mujer.
Un video atribuido al Cartel del Diablo muestra parte de una de las escenas del crimen y contiene el mensaje: “Esto les pasa por andar dándole información a la Policía y por sapos”.
“Mirén, este es el primer ejemplo. Atentamente, el cártel. Allí está”, dice en el video, que muestra una de las dantescas escenas de las masacres.
Las autoridades aún no confirman la identidad de las víctimas, pero preliminarmente se informó que entre los 12 fallecidos se encuentran la regidora de Yorito, identificada como Yolanda Olvera,su esposo y su hija, asesinados en la aldea El Pacayal.
En otro audio, el Cartel del Diablo se atribuye las cuatro masacres que dejaron 12 muertos: “Les quedó claro el mensaje, que no estoy bromeando, aquí se va a valer de todo ahora porque como ellos quieren guerra, pues guerra les voy a dar”.
“Mejor lleven la fiesta en paz si no quieren que haya muertos, porque si no va a haber gente muerta, inocente, no inocente, así como son ustedes, ustedes agarran gente inocente, pues, así soy yo, así voy a ser yo de aquí para allá, yo no era así, pero ustedes lo están haciendo a uno así”, dice en uno de los videos supuestamente Esteban Ferrera quien aparece en esta foto.
Las cuatro masacres se registran luego de que el pasado domingo 15 de noviembre las autoridades capturaron a la madre y a la hermana de Esteban Ferrera, líder del Cartel del Diablo.