Teresa de Jesús Pérez Hernández, de 65 años, era la hondureña que murió en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, ubicado en La Lima, Cortés. ¿Qué se sabe de ella?
Fue el pasado lunes 16 de noviembre cuando doña Teresa falleció, tras arribar a Honduras en un vuelo procedente de España.
La identidad de la víctima se conoció horas después de su fallecimiento en la terminal aérea. Se informó que era originaria de San Manuel, Cortés.
La información preliminar sobre su muerte indica que comenzó a sentirse mal de salud cuando aún se encontraba en el vuelo. Se sospecha que presentó problemas con la presión arterial, versión que deberá ser confirmada.
La Parroquia Emmanuel también manifestó su tristeza por la muerte de Teresa de Jesús, a quien describió como una mujer de fe y una gran colaboradora de la comunidad parroquial.
Personal de Bomberos Aeronáuticos realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, no logró salvarle la vida.
El suceso generó conmoción en el aeropuerto, donde se activaron los protocolos de emergencia para atender a la pasajera. Sin embargo, lamentablemente, no alcanzó a ser trasladada a un hospital.
La señora regresaba a su patria desde España cuando supuestamente habría sufrido un fulminante paro cardíaco que le arrebató la vida.
La comunidad parroquial también recordó que doña Teresa puso sus dones al servicio de Dios. Los familiares de Teresa de Jesús Pérez esperan los resultados de la autopsia para conocer la causa de su muerte.
Al lugar llegaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto con personal de Medicina Forense, para realizar el levantamiento cadavérico. El cuerpo de la señora, de 65 años, está siendo velado este miércoles 17 de noviembre y se espera que su sepultura sea este jueves 18 de noviembre.