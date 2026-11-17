La hermana y madre de Esteban Ferrera, alias "El Diablo", cabecilla del Cartel del Diablo, fueron capturadas el pasado domingo 15 de noviembre. ¿Por qué fueron detenidas y qué funciones tenían dentro de la organización criminal?
Según Rommel Martínez, viceministro de Seguridad, las dos mujeres desempeñaban un papel logístico dentro del Cartel del Diablo. Las dos mujeres ya se presentaron a audiencia de declaración de imputado, donde se dictó detención judicial. A continuación, los detalles.
Una de las capturadas fue identificada como Juana Rodas Cálix, de 60 años de edad, madre de Esteban Ferrera, quien aseguró que hace tres años no miraba a su hijo.
La hermana de Ferrera responde al nombre de Melissa Manuela Ramos Rodas, de 18 años de edad. Las dos mujeres tenían órdenes de captura por suponerlas responsables del delito de asociación terrorista.
"El hecho de tener un parentesco con una persona no es ninguna vinculación porque en materia penal la responsabilidad es personalísima, así lo establece la ley", dijo Martínez.
¿Cómo operaban? Las investigaciones señalan que las mujeres eran las encargadas de facilitar víveres, alimentación. Traslado de drogas y apoyo logístico a la estructura criminal declarada terrorista.
En cuanto a sus funciones específicas, Martínez sostuvo que: “Cumplían roles esenciales, traslado de elementos, portación de tenencias ilícitas como armas y drogas; también se involucraban en algunos cobros en materia de extorsión”.
En la foto figura Esteban Ferrera, líder del Cartel del Dablo. Por su parte, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) también informó que los elementos técnicos, periciales y documentales recopilados durante cuatro años de investigación permitieron establecer presuntos vínculos de las detenidas con la organización criminal.
Las dos mujeres fueron capturadas alrededor de las 7:30 de la mañana del domingo 15 de noviembre en la aldea Chilindrones, municipio de Sulaco.
En el operativo que dio la captura de las dos familiares de Ferrera, participó la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la DPI, con apoyo de las Fuerzas Especiales y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).