Tres personas fueron asesinadas a balazos en su propia vivienda ubicada en el barrio Nuevo del municipio de El Paraíso, en el departamento de Copán, durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, causando conmoción en la zona. Una madre, su hijo y su pareja fueron las víctimas del mortal atentado.
Las víctimas fueron identificadas como Lilian Elizabeth Portillo Ramos, de 50 años, y su hijo José Luis Portillo Ramos, de 30.
La tercera víctima respondía en vida al nombre de Oveniel Montúfar, pareja de Lilian.
De acuerdo con los primeros reportes, varios individuos llegaron hasta la casa de las víctimas y comenzaron a disparar en su contra hasta dejarlos inertes. El hecho violento ocurrió entre las 12:00 y 1:00 de la madrugada.
Los cuerpos de los fallecidos quedaron dentro de la vivienda. Tras la alerta, miembros de la Policía Nacional se apersonaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar con las respectivas indagaciones del caso.
Asimismo, arribaron miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento y traslado de los tres cadáveres hacia la morgue, donde posteriormente les practicaron las autopsias.
Hasta ahora se desconoce el móvil por el cual les quitaron la vida a las tres víctimas. Tampoco se sabe quiénes perpetraron el crimen y su paradero. Se espera que las autoridades brinden mayores detalles sobre el hecho violento que ha conmocionado a los vecinos de la localidad.
Los cuerpos fueron entregados a sus parientes, quienes procedieron con su traslado para el respectivo velatorio y entierro en un cementerio local.
Este triple homicidio se suma a la ola de masacres registradas en lo que va del año, y que han dejado más de 125 víctimas hasta ahora.
Mientras tanto, los familiares y amigos de las víctimas claman por justicia ante las autoridades, para que la muerte de sus seres queridos no quede en la impunidad.