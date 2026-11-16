Fuertes amenazas contra comerciantes y pobladores que vendan alimentos, agua o refrescos a agentes de la Policía Nacional habría lanzado presuntamente Esteban Ferrera, alias "El Diablo", líder del Cartel del Diablo, a través de un audio.
La madre y hermana de Ferrera fueron capturadas por las autoridades el pasado domingo 15 de noviembre. En el audio atribuido a alias "El Diablo" se advierte a los habitantes de municipios como Sulaco, Victoria y Yorito, en el departamento de Yoro, así como de Marale, Francisco Morazán, que no pueden vender absolutamente nada a los miembros de la Policía Nacional. Aquí lo que dice el audio:
"A todas esas personas que le venden comida a los policías, a todas esas personas que me le vendan un fresco a los policías en Sulaco, Victoria, Yorito, Marale, todos los lugares ahí. Ya se sabe, pues, que los voy a matar, y si no la creen, yo voy a empezar a matar a sus hijos", dice el audio.
Seguidamente, agrega que "con tiempo les estoy diciendo, va, no quiero que me le vendan, pero ni una bolsa de agua a esos majes, verdad (...) Que les quede claro, que tengo los puntos clave donde les venden comida, donde les dan comida a estos par de pícaros".
También advierte a las jóvenes: "Y a todas las chavalitas, que ya las tengo identificaditas todas, y tengo identificada a toda la gente que le está pasando razones a la Policía, que lo tengan bien claro, les voy a dar una oportunidad, que no se vuelvan a comunicar con ningún policía, porque si no, les voy a matar a sus mamás, créanlo y denlo por seguro".
"Que no estoy bromeando. Entonces que les quede bien claro, y a esas guirritas, que andan enamoradas de esos militares, de esos policías, que les quede muy bien clarito, que no me van a decir nada cuando las mate", dijo presuntamente alias "El Diablo".
"El día que toquen conmigo, hay que volar plomo, así como les volé plomo allá por las aguas; recuerdan que reculaban (...) y esto que era yo solo, y ustedes eran un montón", dijo Ferrera.
Sobre el audio atribuido a Esteban Ferrera, se le consultó al viceministro de Seguridad, Rommel Armando Martínez, su opinión, quien aseveró: "Escuche el audio no sé si tendrá veracidad, no tengo de repente mayor intención de pronunciarme del contenido, creo que la narrativa de un delincuente no merece una respuesta por parte de la autoridad".
"Yo podría de repente hacer una reflexión muy genérica, es el hecho de que la Policía dispone de su propia cadena logística, no depende de nadie más, cuando un delincuente mantiene una postura confrontativa frente a las fuerzas del Estado lo único que está haciendo es que en su momento vaya a ser objeto del uso de fuerza letal por parte del Estado".
El viceministro insinuó que probablemente la intención del audio sería intimidar, pero aseguró que en la zona hay presencia de las Fuerzas Armadas: "Creo que en todo caso el que está intimidado es él, sabe que todas las fuerzas del Estado están empeñadas para lograr su captura".