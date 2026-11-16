También advierte a las jóvenes: "Y a todas las chavalitas, que ya las tengo identificaditas todas, y tengo identificada a toda la gente que le está pasando razones a la Policía, que lo tengan bien claro, les voy a dar una oportunidad, que no se vuelvan a comunicar con ningún policía, porque si no, les voy a matar a sus mamás, créanlo y denlo por seguro".