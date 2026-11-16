  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Citaron a uno y el otro lo acompañó: Eduin y su hermano, fueron asesinados en la Divina Providencia

Eduin Yamir Sánchez Solórzano, miembro de la Policía Municipal, y su hermano Yermin fueron asesinados a balazos en la colonia Divina Providencia, en el Distrito Central

  • Actualizado: 16 de noviembre de 2026 a las 11:03
Citaron a uno y el otro lo acompañó: Eduin y su hermano, fueron asesinados en la Divina Providencia
1 de 10

Dos hermanos fueron asesinados a balazos en la colonia Divina Providencia, en el Distrito Central. ¿Qué se sabe de ellos y cómo ocurrió el crimen?

 Foto: Cortesía
Citaron a uno y el otro lo acompañó: Eduin y su hermano, fueron asesinados en la Divina Providencia
2 de 10

Una de las víctimas fue identificada como Eduin Yamir Sánchez Solórzano, miembro activo de la Policía Municipal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

 Foto: Cortesía
Citaron a uno y el otro lo acompañó: Eduin y su hermano, fueron asesinados en la Divina Providencia
3 de 10

El segundo fallecido fue identificado preliminarmente como Yermin Sánchez. ¿Qué se sabe del crimen?

 Foto: Cortesía
Citaron a uno y el otro lo acompañó: Eduin y su hermano, fueron asesinados en la Divina Providencia
4 de 10

Según versiones preliminares, uno de los hermanos habría recibido una llamada en la que lo citaron en un lugar. Yermin decidió pedirle a Eduin que lo acompañara, por lo que ambos se trasladaron hasta el punto acordado.

 Foto: Cortesía
Citaron a uno y el otro lo acompañó: Eduin y su hermano, fueron asesinados en la Divina Providencia
5 de 10

Una vez que llegaron al lugar, habrían sido atacados a balazos. Los cuerpos quedaron en la vía pública con múltiples perforaciones de bala.

 Foto: Cortesía
Citaron a uno y el otro lo acompañó: Eduin y su hermano, fueron asesinados en la Divina Providencia
6 de 10

Supuestamente, los hermanos llegaron hasta la colonia Divina Providencia, en el Distrito Central, aunque no residían en esa zona.

 Foto: Cortesía
Citaron a uno y el otro lo acompañó: Eduin y su hermano, fueron asesinados en la Divina Providencia
7 de 10

Mediante un acuerdo de duelo, la AMDC confirmó el fallecimiento del agente municipal y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos, a quien recordó como un compañero ejemplar.

 Foto: Cortesía
Citaron a uno y el otro lo acompañó: Eduin y su hermano, fueron asesinados en la Divina Providencia
8 de 10

De acuerdo con una versión preliminar, Yermin Sánchez habría solicitado a su hermano, quien era policía municipal, que lo acompañara a resolver un asunto pendiente. Los planes no habrían sido enfrentarse con alguien, sino buscar una solución; sin embargo, al llegar al lugar, supuestamente se desató una discusión y la otra persona, que portaba un arma de fuego, les habría disparado hasta quitarles la vida.

 Foto: Cortesía
Citaron a uno y el otro lo acompañó: Eduin y su hermano, fueron asesinados en la Divina Providencia
9 de 10

Al momento del crimen, el agente municipal vestía ropa de civil y no el uniforme de la Policía Municipal.

 Foto: Cortesía
Citaron a uno y el otro lo acompañó: Eduin y su hermano, fueron asesinados en la Divina Providencia
10 de 10

Hasta el momento, se conoce que una de las víctimas era miembro de la Policía Municipal; sin embargo, todavía se desconocen más detalles sobre el otro hermano. Las autoridades deberán investigar quién realizó la llamada y quiénes están involucrados en el doble crimen.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos