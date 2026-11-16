Citaron a uno y el otro lo acompañó: Eduin y su hermano, fueron asesinados en la Divina Providencia

De acuerdo con una versión preliminar, Yermin Sánchez habría solicitado a su hermano, quien era policía municipal, que lo acompañara a resolver un asunto pendiente. Los planes no habrían sido enfrentarse con alguien, sino buscar una solución; sin embargo, al llegar al lugar, supuestamente se desató una discusión y la otra persona, que portaba un arma de fuego, les habría disparado hasta quitarles la vida.