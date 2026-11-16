Citaron a uno y el otro lo acompañó: Eduin y su hermano, fueron asesinados en la Divina Providencia

Dos hermanos fueron asesinados a balazos en la colonia Divina Providencia, en el Distrito Central. ¿Qué se sabe de ellos y cómo ocurrió el crimen?
Una de las víctimas fue identificada como Eduin Yamir Sánchez Solórzano, miembro activo de la Policía Municipal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
El segundo fallecido fue identificado preliminarmente como Yermin Sánchez. ¿Qué se sabe del crimen?
Según versiones preliminares, uno de los hermanos habría recibido una llamada en la que lo citaron en un lugar. Yermin decidió pedirle a Eduin que lo acompañara, por lo que ambos se trasladaron hasta el punto acordado.
Una vez que llegaron al lugar, habrían sido atacados a balazos. Los cuerpos quedaron en la vía pública con múltiples perforaciones de bala.
Supuestamente, los hermanos llegaron hasta la colonia Divina Providencia, en el Distrito Central, aunque no residían en esa zona.
Mediante un acuerdo de duelo, la AMDC confirmó el fallecimiento del agente municipal y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos, a quien recordó como un compañero ejemplar.
De acuerdo con una versión preliminar, Yermin Sánchez habría solicitado a su hermano, quien era policía municipal, que lo acompañara a resolver un asunto pendiente. Los planes no habrían sido enfrentarse con alguien, sino buscar una solución; sin embargo, al llegar al lugar, supuestamente se desató una discusión y la otra persona, que portaba un arma de fuego, les habría disparado hasta quitarles la vida.
Al momento del crimen, el agente municipal vestía ropa de civil y no el uniforme de la Policía Municipal.
Hasta el momento, se conoce que una de las víctimas era miembro de la Policía Municipal; sin embargo, todavía se desconocen más detalles sobre el otro hermano. Las autoridades deberán investigar quién realizó la llamada y quiénes están involucrados en el doble crimen.