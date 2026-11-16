Funciones y fotos: ¿Quiénes son la madre y hermana de “El Diablo”, cabecilla de Cartel del Diablo?

Las detenidas fueron identificadas como Juana Rodas y Manuela Ramos Rodas, quienes permanecían bajo búsqueda policial desde hace varios días. ¿Quiénes son? ¿Por qué las capturaron?
La madre de Esteban Ferrera, alias “El Diablo”, fue capturada y, en declaraciones a la prensa, sostuvo: “No sé dónde está, no lo veo desde hace tres años, desde que salió del presidio”.
“Jamás le hice comida porque él no se acuerda de mí, entonces, ¿por qué yo iba a estar de tonta para darle de comer a ellos? No puedo”, dijo la madre.
Previo a la captura, circuló una fotografía en redes sociales en la que aparece “El Diablo” armado junto a otros hombres también armados. En la imagen aparecen dos mujeres que, presuntamente, serían su madre y su hermana.
¿Qué vínculos tienen con la estructura criminal, además de su parentesco? La hermana de Ferrera sostuvo: “Soy inocente, no sé por qué me traen aquí, me siento inocente”.
“No lo conozco, quedé pequeña”, dijo la hermana de Ferrera, quien aseguró que es inocente. Por su parte, el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, confirmó que las capturadas son familiares del cabecilla de esta estructura criminal. “Una de ellas es la madre del cabecilla de este grupo criminal y otra es la hermana”, manifestó.
Martínez sostuvo que el mero parentesco sanguíneo no es motivo de captura, pero aseguró que las mujeres desempeñaban un papel fundamental dentro de la organización criminal, declarada como estructura terrorista.
El viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, aseguró que ambas mujeres, madre y hermana del presunto líder del Cartel del Diablo, son señaladas de desempeñar funciones esenciales dentro de la estructura criminal y que existen abundantes pruebas en su contra.
En la foto figura Esteban Ferrera, alias "El Diablo". Las mujeres fueron capturadas en el sector de Los Chilindrones, cerca de Sulaco, Yoro. Ambas son acusadas del delito de asociación para delinquir con fines terroristas.
“Cumplían roles esenciales, traslado de elementos, portación de tenencias ilícitas como armas y drogas; también se involucraban en algunos cobros en materia de extorsión”, detalló Martínez.