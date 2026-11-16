Funciones y fotos: ¿Quiénes son la madre y hermana de “El Diablo”, cabecilla de Cartel del Diablo?

“No lo conozco, quedé pequeña”, dijo la hermana de Ferrera, quien aseguró que es inocente. Por su parte, el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, confirmó que las capturadas son familiares del cabecilla de esta estructura criminal. “Una de ellas es la madre del cabecilla de este grupo criminal y otra es la hermana”, manifestó.