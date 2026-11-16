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Funciones y fotos: ¿Quiénes son la madre y hermana de “El Diablo”, cabecilla de Cartel del Diablo?

La madre y la hermana de Esteban Ferrera, cabecilla del Cartel del Diablo, fueron capturadas. ¿Qué confesaron? ¿Por qué las vínculan? Estas son sus declaraciones

  • Actualizado: 16 de noviembre de 2026 a las 09:01
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Las detenidas fueron identificadas como Juana Rodas y Manuela Ramos Rodas, quienes permanecían bajo búsqueda policial desde hace varios días. ¿Quiénes son? ¿Por qué las capturaron?

 Foto: Redes sosciales
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La madre de Esteban Ferrera, alias “El Diablo”, fue capturada y, en declaraciones a la prensa, sostuvo: “No sé dónde está, no lo veo desde hace tres años, desde que salió del presidio”.

 Foto: Redes sociales
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“Jamás le hice comida porque él no se acuerda de mí, entonces, ¿por qué yo iba a estar de tonta para darle de comer a ellos? No puedo”, dijo la madre.

 Foto: Redes sociales
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Previo a la captura, circuló una fotografía en redes sociales en la que aparece “El Diablo” armado junto a otros hombres también armados. En la imagen aparecen dos mujeres que, presuntamente, serían su madre y su hermana.

 Foto: Redes sosciales
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¿Qué vínculos tienen con la estructura criminal, además de su parentesco? La hermana de Ferrera sostuvo: “Soy inocente, no sé por qué me traen aquí, me siento inocente”.

 Foto: Redes sosciales
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“No lo conozco, quedé pequeña”, dijo la hermana de Ferrera, quien aseguró que es inocente. Por su parte, el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, confirmó que las capturadas son familiares del cabecilla de esta estructura criminal. “Una de ellas es la madre del cabecilla de este grupo criminal y otra es la hermana”, manifestó.

 Foto: Redes sociales
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Martínez sostuvo que el mero parentesco sanguíneo no es motivo de captura, pero aseguró que las mujeres desempeñaban un papel fundamental dentro de la organización criminal, declarada como estructura terrorista.

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El viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, aseguró que ambas mujeres, madre y hermana del presunto líder del Cartel del Diablo, son señaladas de desempeñar funciones esenciales dentro de la estructura criminal y que existen abundantes pruebas en su contra.

 Foto: Redes sociales
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En la foto figura Esteban Ferrera, alias "El Diablo". Las mujeres fueron capturadas en el sector de Los Chilindrones, cerca de Sulaco, Yoro. Ambas son acusadas del delito de asociación para delinquir con fines terroristas.

 Foto: Redes sociales
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“Cumplían roles esenciales, traslado de elementos, portación de tenencias ilícitas como armas y drogas; también se involucraban en algunos cobros en materia de extorsión”, detalló Martínez.

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