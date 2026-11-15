De azul a negro: le cambian el color de cabello a "Lironeta" tras ser trasladada a la PNFAS

Los operativos que permitieron su captura se desarrollaron en las colonias Rivas y Villa Nueva, así como en el municipio de Santa Ana, Francisco Morazán. Además de "Lironeta", fueron detenidos José Alexander Lazo Pineda, alias "El Esporty"; Cristopher Josep Godoy Oseguera, alias "Joshy"; Miriam Daniel Díaz Zúniga, alias "La Negra", y Juventino Damel Lagos Ordóñez, alias "Damel". Los primeros cuatro fueron vinculados por la Policía con la Pandilla 18, mientras que el último fue señalado como presunto integrante de la MS-13.