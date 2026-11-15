De azul a negro: le cambian el color de cabello a "Lironeta" tras ser trasladada a la PNFAS

Angery Janixa Benítez Rodríguez, señalada de tener el rango de "hongra" dentro de la Pandilla 18, fue capturada el 11 de noviembre en Tegucigalpa. Tras su traslado a la PNFAS, las autoridades le cambiaron el color de cabello como parte del protocolo penitenciario.
El llamativo cabello azul y verde con el que Angery Janixa Benítez Rodríguez, conocida con el alias de "Lironeta", apareció durante su captura ya quedó atrás. La joven fue sometida a un cambio de imagen luego de ingresar a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, Francisco Morazán, donde le tiñeron el cabello de negro.
Las imágenes de su nueva apariencia comenzaron a circular después de su traslado al centro penitenciario. De acuerdo con los reportes sobre su ingreso, el cambio de color se realizó como parte de las medidas establecidas para las personas que permanecen bajo el régimen de máxima seguridad.
La joven había llamado la atención días antes, cuando fue detenida durante una serie de operativos ejecutados por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL).
La captura ocurrió el miércoles 11 de noviembre en Tegucigalpa y sectores aledaños, como parte de las acciones de la Operación Escudo de Honduras. En los procedimientos fueron detenidas cinco personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales: cuatro presuntos integrantes de la Pandilla 18 y uno de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Durante el arresto, los videos difundidos mostraron a Benítez Rodríguez con el cabello teñido de azul y verde, mientras se resistía a caminar y forcejeaba con los agentes que la trasladaban bajo custodia. Su comportamiento y su apariencia física hicieron que su detención generara particular atención en redes sociales.
La Policía Nacional le atribuye el rango de "hongra", una posición que, según los informes policiales, representa un nivel de autoridad dentro de la Pandilla 18. Para alcanzar esa categoría, habría ocupado anteriormente posiciones inferiores conocidas como "paisa" o "bandera".
De acuerdo con el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, la supuesta pandillera tendría capacidad para ordenar homicidios, extorsiones y actividades de microtráfico. El funcionario también aseguró que habría escalado posiciones dentro de la estructura mediante la participación en hechos violentos.
Los operativos que permitieron su captura se desarrollaron en las colonias Rivas y Villa Nueva, así como en el municipio de Santa Ana, Francisco Morazán. Además de "Lironeta", fueron detenidos José Alexander Lazo Pineda, alias "El Esporty"; Cristopher Josep Godoy Oseguera, alias "Joshy"; Miriam Daniel Díaz Zúniga, alias "La Negra", y Juventino Damel Lagos Ordóñez, alias "Damel". Los primeros cuatro fueron vinculados por la Policía con la Pandilla 18, mientras que el último fue señalado como presunto integrante de la MS-13.
Tras su ingreso a la PNFAS, Benítez Rodríguez fue sometida a los procedimientos de recepción del régimen de máxima seguridad. La joven fue conducida a una celda de aislamiento, donde deberá cumplir las disposiciones del régimen especial. Según las autoridades penitenciarias, las mujeres sometidas a estas medidas permanecen 23 horas y media al día en sus celdas y disponen de 30 minutos para realizar ejercicios físicos bajo supervisión.