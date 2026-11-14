Los amenazó con matarlos: lo que se sabe del asesinato de mujer y su nieto en Intibucá

Una joven de 22 años, identificada como Dunia Yamileth Rodríguez Hernández y señalada como sospechosa de participar en el asesinato de su propia madre y de su hijo de cinco años, habría amenazado días antes con quitarles la vida a sus familiares, según testimonios de vecinos que forman parte de las investigaciones del doble crimen ocurrido en San Juan, Intibucá, en Honduras.
La mujer fue capturada junto a dos hombres de 23 y 24 años, luego del ataque armado registrado en una vivienda de la comunidad de Cataulaca, donde murieron Lilian Maribel Hernández y el pequeño Iker Hernández.
Durante el mismo hecho resultó herido otro menor de 10 años, hermano de la detenida y quien habría sido el encargado de pedir ayuda a los vecinos después de la agresión. El niño fue trasladado de emergencia a un centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, el ataque ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche del viernes, cuando varios individuos llegaron a la vivienda y dispararon contra sus ocupantes.
Las declaraciones de vecinos y familiares apuntan a que la joven presuntamente había advertido días antes que atentaría contra la vida de sus parientes.
La noche del crimen, los pobladores aseguraron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y observaron a varias personas abandonar el sector en una camioneta azul.
Junto a la joven fueron capturados dos hombres identificados como Marlon Alexis Orellana López, de 24 años, originario de Lempira y residente en San Juan, Intibucá, y Kevin Alexander Lara Morales, de 23 años, originario de Santa Rosa de Copán.
Como parte de las investigaciones, los agentes localizaron una camioneta azul con características similares a las descritas por los testigos. En el interior del vehículo se habría encontrado bebidas alcohólicas, según la información preliminar.
Las autoridades prevén realizar las inspecciones correspondientes al automotor para determinar si fue utilizado durante el ataque y establecer la posible participación de sus ocupantes.
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha establecido el móvil del crimen ni el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos.
Vecinos escucharon disparos y observaron huir a sospechosos tras doble crimen.
La comunidad se encuentra consternada al no poder comprender como la joven habría atentado contra su propio hijo y su madre.