Los amenazó con matarlos: lo que se sabe del asesinato de mujer y su nieto en Intibucá

Una joven de 22 años, identificada como Dunia Yamileth Rodríguez Hernández y señalada como sospechosa de participar en el asesinato de su propia madre y de su hijo de cinco años, habría amenazado días antes con quitarles la vida a sus familiares, según testimonios de vecinos que forman parte de las investigaciones del doble crimen ocurrido en San Juan, Intibucá, en Honduras.