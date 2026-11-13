Se tatuó MS en la cara, cuello, pecho y abdomen: Cae "Perverso", cabecilla de la Mara Salvatrucha

Con la MS tatuada en la cara, el cuello, el pecho y el abdomen, fue capturado alias "Perverso". ¿Qué se sabe sobre el supuesto cabecilla de la Mara Salvatrucha?
El individuo fue identificado como Roni Antonio Izaguirre Enríquez, de 36 años, conocido dentro de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13) con el alias de "El Perverso". Es originario de Juticalpa, Olancho.
El imputado fue capturado tras labores de vigilancia en la Oficina del Migrante Retornado, ubicada en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, donde participaron agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).
Según se informó, el arrestado contaba con un historial de aproximadamente 20 años de pertenencia a la MS-13.
Las autoridades informaron que entre las características que permitieron identificarlo destacan los numerosos tatuajes que lleva en el cuerpo, con las siglas MS plasmadas en la cara, el cuello, el pecho y el abdomen.
Ante los indicios de su vinculación con la estructura criminal y las pruebas presentadas por los especialistas de la DAET, un juez ordenó remitirlo al centro penitenciario La Tolva, ubicado en Morocelí, El Paraíso.
El supuesto cabecilla de la MS-13 ahora deberá permanecer bajo las medidas de seguridad del centro penitenciario.
Al individuo se le acusa de pertenecer a una estructura terrorista, específicamente a la Mara Salvatrucha (MS-13), considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas que operan en Honduras.
Con las nuevas reformas que entraron en vigencia en Honduras, las autoridades cuentan con nuevas disposiciones legales para actuar contra individuos vinculados a estructuras terroristas. Entre las medidas contempladas se encuentran las acciones relacionadas con tatuajes alusivos a estas organizaciones y los procedimientos para realizar allanamientos.
Entre las medidas contempladas se encuentran las acciones relacionadas con tatuajes alusivos a estas organizaciones y los procedimientos para realizar allanamientos.