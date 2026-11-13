Se entregó a Dios seis días antes de morir: padre de bombero Germán Reyes hace revelación

El padre del bombero Germán Alberto Reyes Núñez, fallecido en un accidente mientras iba a sofocar un incendio, hizo revelaciones sobre su vástago. Entre esas revelaciones, que el joven entregó su vida a Dios seis días antes de morir.
Germán Reyes perdió la vida en un accidente en el Boulevard del Sur en San Pedro Sula, él se trasladaba junto a otros compañeros a sofocar un siniestro cerca del antiguo peaje en Chamelecón, en la zona sur de San Pedro Sula.
Según reportes, un conductor no cedió el paso, pese a escuchar la sirena, y el camión de los bomberos volcó.
El padre del bombero Germán Reyes hizo declaraciones y comenzó diciendo que su hijo "se entregó al Señor seis días antes de morir".
El progenitor declaró que junto a la madre, llevaron a su hijo a los Bomberos desde los siete años y le gustó la institución. "Él adoraba mucho la institución y él velaba mucho por la institución y se sentía alegre y feliz".
"Tengo la tranquilidad de saber que está en la diestra del Padre, porque Dios lo recibió", manifestó el padre sobre la decisión que Germán había tomado.
Recordó que previo a que Germán aceptara, él le dijo: "Buscá las cosas de Dios, papá, porque en Él encontramos la fe, la paz, las bendiciones y todo lo bueno. Lo que el mundo te ofrece es mentira; lo que Dios te ofrece es algo muy especial para tu corazón y tu vida".
“Murió un héroe, pero murió en la presencia de Dios”, añadió el padre de Germán Reyes. El señor lamentó que tenían un plática pendiente sobre un tema familiar y esa plática no se dio.
Germán Reyes deja dos hijos, menores que se encuentra en España, confesó el padre del joven.
Además de la pérdida de Reyes, otros dos bomberos resultaron heridos y luchan por sus vidas en el Seguro Social, siempre en San Pedro Sula.