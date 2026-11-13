Conductor no cedió el paso y causó la desgracia: revelan causa de accidente de bomberos en SPS

Una unidad del Cuerpo de Bomberos en San Pedro Sula tuvo un accidente donde uno de sus elementos perdió la vida y otros dos están heridos. ¿Cuál fue la causa del accidente? Esto se revela.
Casi a la medianoche del jueves 12 se registró un incendio en una bodega de colchones ubicada cerca del antiguo peaje en Chamelecón, en la zona sur de San Pedro Sula. Un grupo de bomberos se dirigían a apagar el siniestro.
Sin embargo, el camión cisterna con registro HRB 198, perteneciente a la estación de Fesitranh, tuvo un accidente ocurrido en el bulevar del sur.
¿Qué se informó sobre el hecho? ¿Qué causó el accidente? De manera preliminar informaron que un conductor no cedió el paso, pese a escuchar la sirena, y el camión de los bomberos volcó.
Esta misma teoría fue dada por miembros del Cuerpo de Bomberos a EL HERALDO. De igual manera precisaron que la Policía Nacional mediante la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte constatará la hipótesis.
Otros dos elementos del Cuerpo de Bomberos resultaron heridos: José Castro y el cabo Roberto Espinoza. Ambos luchan por su vida en el Seguro Social.
Siempre sobre la hipótesis, los relatos indican que una rastra tenía fallas mecánicas y pese a ello, no cedió el paso a la unidad de los bomberos.
El bombero Germán Alberto Reyes perdió la vida en el hecho. Él era padre de dos hijos: un varón y una niña.
En sus tiempos libres, Reyes se dedicaba a conducir un taxi VIP de aplicación para poder sacar adelante a su familia.
El hecho ha enlutado a una familia y tiene en vilo a la familia de otros dos bomberos, quienes luchan por su vida en el Seguro Social.