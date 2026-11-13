Tenía otro trabajo para poder vivir: Germán Reyes, bombero que murió cuando iba a sofocar incendio

Un bombero de nombre Germán Alberto Reyes perdió la vida la madrugada de este viernes 13 de noviembre, luego que la unidad en la que se transportaba sufriera un accidente de tránsito en San Pedro Sula. Reyes era padre y deja a su familia llena de luto.
Todo se dio luego que una cuadrilla del Cuerpo de Bomberos partiera para apoyar en las labores de control de un incendio. El siniestro se registró la madrugada de este día en una bodega de colchones ubicada cerca de donde era el peaje Chamelecón, en la zona sur de la ciudad.
Según los primeros reportes, el percance vial se produjo en el trayecto hacia la zona de la emergencia, cuando el vehículo pesado perdió el control y quedó volcado sobre la vía antes de alcanzar su destino.
Tras el accidente, el personal herido recibió los primeros auxilios en el lugar y fue trasladado en una unidad de la Cruz Roja Hondureña para recibir atención médica.
La unidad tanque que tuvo el accidente es la HRB 198 de la Fesitranh, conducida por el bombero José Castro y acompañado por el cabo Roberto Espinoza; también iba el bombero Germán Reyes, quien falleció en el lugar.
Germán Reyes deja un varón y una niña. En sus tiempos libres, Reyes se dedicaba a conducir un taxi VIP de aplicación para poder darle lo que su familia necesita.
En sus redes, el Cuerpo de Bomberos escribió: "Hoy nuestra familia bomberil está de luto. Nos embarga una profunda tristeza al despedir a nuestro compañero Germán Alberto Reyes Núñez, quien perdió la vida en la ciudad de San Pedro Sula, mientras se desplazaba en una unidad del Cuerpo de Bomberos para atender una emergencia por incendio estructural".
"Su partida deja un vacío inmenso en nuestra institución y en los corazones de quienes compartieron con él la vocación, el compromiso y el espíritu de servicio que caracteriza a quienes hemos elegido esta noble profesión", añadió el Cuerpo de Bomberos.
"Reyes fue parte de una familia que día a día enfrenta peligros y desafíos por proteger la vida de los demás. Hoy, con profundo dolor, nos corresponde despedir a uno de los nuestros, a un hermano que salió a cumplir con su deber y cuyo recuerdo permanecerá por siempre entre nosotros", sentenciaron.
Germán Reyes está siendo velado en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos en San Pedro Sula. Sus compañeros y familia lloran su partida.