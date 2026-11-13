Bombero muere tras volcar cisterna cuando se dirigía a sofocar un incendio en SPS

Un integrante del Cuerpo de Bomberos de Honduras perdió la vida la madrugada de este viernes 13 de noviembre, luego de que la unidad en la que se transportaba sufriera un accidente de tránsito en San Pedro Sula, Cortés.
La víctima fue identificada como Germán Alberto Reyes, quien se desplazaba junto a otros dos compañeros en un camión cisterna para atender un incendio registrado en una empresa ubicada en la zona sur de la ciudad.
El siniestro se reportó en una bodega de colchones y esponjas, localizada en las cercanías de donde anteriormente funcionaba el peaje de Chamelecón, por lo que los elementos se movilizaban para apoyar las labores de extinción.
Sin embargo, cuando transitaban por el bulevar del sur, la cisterna perdió el control y terminó volcada sobre la carretera, provocando graves consecuencias para los tres ocupantes.
El vehículo involucrado en el percance tenía el registro HRB 198 y pertenecía a la estación de bomberos de Fesitranh, desde donde había salido para atender la emergencia.
Además de Reyes, en la unidad se transportaban el bombero José Castro, quien conducía el automotor, y el cabo Roberto Espinoza, quienes resultaron lesionados durante el accidente.
Tras el vuelco, los dos sobrevivientes recibieron asistencia prehospitalaria por parte de los equipos de emergencia que llegaron al lugar para auxiliarlos. Posteriormente, fueron trasladados en una ambulancia de la Cruz Roja Hondureña hacia el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde ingresaron para recibir atención médica.
Las circunstancias que provocaron el vuelco todavía no estaban establecidas, por lo que las autoridades correspondientes deberán realizar las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el percance.
Entre las versiones preliminares surgió la posibilidad de que una rastra que se encontraba mal estacionada en la carretera estuviera relacionada con el accidente, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.
El hecho generó consternación entre los integrantes del Cuerpo de Bomberos, debido a que Reyes falleció mientras se dirigía a cumplir con una labor de servicio y atención de una emergencia en San Pedro Sula.