Como falsa abogada cobraba hasta L168 mil por trámites: así operaba mujer capturada en Tegucigalpa

Una mujer fue capturada en Tegucigalpa, señalada por las autoridades de hacerse pasar por profesional del derecho para ofrecer servicios legales y cobrar elevadas sumas de dinero a sus víctimas. La acusan de delito de estafa continuada agravada.
La Policía Nacional informó que la sospechosa habría obtenido hasta 168,000 lempiras mediante supuestos trámites legales que ofrecía a las personas que solicitaban sus servicios.
Según las investigaciones, la mujer se aprovechaba de la confianza de sus víctimas para conseguir anticipos de dinero a cambio de realizar diferentes gestiones jurídicas, que finalmente no cumplía.
La detención se llevó a cabo en la colonia Monseñor Fiallos de Tegucigalpa, luego de que las autoridades judiciales emitieran una orden de captura en su contra.
Las autoridades no revelaron la identidad de la sospechosa y mantuvieron su rostro cubierto. Sin embargo, informaron que presuntamente operaba bajo esta modalidad desde 2024.
De acuerdo con la Policía Nacional, su forma de operar consistía en ganarse la confianza de las víctimas y posteriormente solicitarles anticipos de dinero para realizar las gestiones legales que les ofrecía.
Uno de los casos investigados señala que la sospechosa ofreció tramitar una declaratoria de heredero y el traspaso de documentación, por lo que habría solicitado 168,000 lempiras. Sin embargo, transcurrieron cerca de dos años sin que el procedimiento se llevara a cabo.
En febrero de 2026, la víctima habría descubierto que la mujer no era abogada y que los trámites por los que había pagado tampoco habían llegado a las instancias correspondientes.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad de Usurpaciones, recopiló indicios relacionados con el caso para sustentar las investigaciones.
Fue hasta el pasado 4 de noviembre de 2026 cuando se emitió una orden de captura contra la sospechosa. Días después, las autoridades lograron localizarla y detenerla en la capital.