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Como falsa abogada cobraba hasta L168 mil por trámites: así operaba mujer capturada en Tegucigalpa

La sospechosa habría solicitado hasta 168,000 lempiras por una declaratoria de heredero y el traspaso de documentos que nunca realizó. La Policía Nacional informó que operaba desde 2024

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 17:59
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Una mujer fue capturada en Tegucigalpa, señalada por las autoridades de hacerse pasar por profesional del derecho para ofrecer servicios legales y cobrar elevadas sumas de dinero a sus víctimas. La acusan de delito de estafa continuada agravada.

 Foto: Redes sociales
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La Policía Nacional informó que la sospechosa habría obtenido hasta 168,000 lempiras mediante supuestos trámites legales que ofrecía a las personas que solicitaban sus servicios.

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Según las investigaciones, la mujer se aprovechaba de la confianza de sus víctimas para conseguir anticipos de dinero a cambio de realizar diferentes gestiones jurídicas, que finalmente no cumplía.

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La detención se llevó a cabo en la colonia Monseñor Fiallos de Tegucigalpa, luego de que las autoridades judiciales emitieran una orden de captura en su contra.

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Las autoridades no revelaron la identidad de la sospechosa y mantuvieron su rostro cubierto. Sin embargo, informaron que presuntamente operaba bajo esta modalidad desde 2024.

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De acuerdo con la Policía Nacional, su forma de operar consistía en ganarse la confianza de las víctimas y posteriormente solicitarles anticipos de dinero para realizar las gestiones legales que les ofrecía.

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Uno de los casos investigados señala que la sospechosa ofreció tramitar una declaratoria de heredero y el traspaso de documentación, por lo que habría solicitado 168,000 lempiras. Sin embargo, transcurrieron cerca de dos años sin que el procedimiento se llevara a cabo.

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En febrero de 2026, la víctima habría descubierto que la mujer no era abogada y que los trámites por los que había pagado tampoco habían llegado a las instancias correspondientes.

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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad de Usurpaciones, recopiló indicios relacionados con el caso para sustentar las investigaciones.

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Fue hasta el pasado 4 de noviembre de 2026 cuando se emitió una orden de captura contra la sospechosa. Días después, las autoridades lograron localizarla y detenerla en la capital.

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