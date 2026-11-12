"Entre más mataba, más escalaba": revelan historial de "Lironeta" en la Pandilla 18

El 11 de noviembre se dieron varias capturas de personas integrantes de la Pandilla 18 en Tegucigalpa. Una de las capturas que más llamó la atención fue la de una mujer conocida como "Lironeta" con un inusual color de cabello. La Policía Nacional reveló lo que ella hacía en la pandilla.
Angery Janixa Benítez Rodríguez, conocida con el alias de "Lironeta", fue una de las capturadas el 11 de noviembre en Tegucigalpa. Su color de cabello llamó la atención.
Ella tenía el rango de "hongra", un rango que se obtienen en la Pandilla 18 después de haber ocupado posiciones como "paisa" o "bandera", y representa una distinción alta dentro de la organización criminal.
Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional, se refirió a la detención de esta fémina y otros capturados. En primera instancia dijo que no entiende cómo organizaciones de derechos humanos defienden a estas personas y olvidan todo el daño que han hecho.
"Quiero que las mujeres me perdonen porque no quiero que se sientan aludidas...", inició diciendo Oseguera Mass.
"Ayer se dio la captura de una mujer con un grado específico dentro de su estructura criminal, denominada 'hongra'", apuntó.
Siempre sobre "Lironeta", el director de la Policía Nacional mencionó: "Tiene capacidad de ordenar muertes, de ordenar programas de extorsión, de ordenar programas de microtráfico...".
Oseguera afirmó que ella había escalado dentro de la Pandilla 18 y entre más crímenes hacía, más escalaba dentro de la estructura hasta ser una líder.
"Entre más personas mataba, más escalaba para ser líder en la pandilla, para controlar ciudades y controlar territorios", apuntó el titular de la Policía.
Los operativos de detención se dieron en la colonia Rivas, colonia Villa Nueva y el municipio de Santa Ana, en Francisco Morazán.
Según el balance hasta el 11 de noviembre, el Plan Escudo de Honduras contabiliza 262 personas detenidas, de las cuales 156 están vinculadas a investigaciones por asociaciones terroristas y 11 por el delito de extorsión
Además de esta fémina también se detuvo a una mujer identificada con el alias de "La Negra", quien también tendría el rango de "hongra".