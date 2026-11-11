Con rango de "Hongra" en la Pandilla 18: ¿Quién es "Lironeta", la presunta pandillera capturada?

Además de la mujer, otros cuatro presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados. Entre ellos figuran José Alexander Lazo Pineda, alias "El Esporty", y Cristopher Josep Godoy Oseguera, conocido como "Joshy", ambos con el rango de "Homie", según las autoridades.Según las autoridades, "Lironeta" tendría el rango de "Hongra" dentro de la estructura criminal. ¿Qué significa esta denominación?