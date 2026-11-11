Con rango de "Hongra" en la Pandilla 18: ¿Quién es "Lironeta", la presunta pandillera capturada?

Angery Janixa Benítez Rodríguez, conocida con el alias de "Lironeta", es señalada como presunta integrante de la Pandilla 18. La mujer llamó la atención por su inusual color de cabello y el rango que tendría dentro de la estructura criminal. ¿Qué se sabe de ella?
Angery Janixa Benítez Rodríguez, alias "Lironeta", figura entre los cinco presuntos integrantes de estructuras criminales capturados en Tegucigalpa este miércoles 11 de noviembre.
Según las autoridades, "Lironeta" tendría el rango de "Hongra" dentro de la estructura criminal. ¿Qué significa esta denominación?
El rango de "Hongra" sería uno de los que se obtienen después de haber ocupado posiciones como "paisa" o "bandera", y representaría una distinción alta dentro de la organización criminal.
En los videos del momento de su traslado, "Lironeta" aparece bajo custodia de las autoridades. Debido a que vestía un suéter y pantalón, apenas se alcanza a observar un tatuaje de mariposa en una de sus manos.
De acuerdo con el informe de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Benítez Rodríguez figura entre los presuntos integrantes de la Pandilla 18 detenidos durante las operaciones de inteligencia e investigación desarrolladas como parte del Plan Escudo de Honduras.
Además de la mujer, otros cuatro presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados. Entre ellos figuran José Alexander Lazo Pineda, alias "El Esporty", y Cristopher Josep Godoy Oseguera, conocido como "Joshy", ambos con el rango de "Homie", según las autoridades.Según las autoridades, "Lironeta" tendría el rango de "Hongra" dentro de la estructura criminal. ¿Qué significa esta denominación?
Otra de las detenidas es una mujer identificada con el alias de "La Negra", quien también tendría el rango de "Hongra" dentro de la estructura criminal.
Los operativos en los que fueron capturados varios presuntos integrantes de estructuras criminales se desarrollaron en la colonia Rivas, la colonia Villanueva y el municipio de Santa Ana, en Francisco Morazán.
Según el balance oficial, el Plan Escudo de Honduras contabiliza 262 personas detenidas, de las cuales 156 están vinculadas a investigaciones por asociaciones terroristas y 11 por el delito de extorsión.