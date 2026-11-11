Con la cabeza tatuada: "Mata Carriles", cabecilla de la Pandilla 18 capturado en la Rivera Hernández

La División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) logró la captura del individuo en la colonia Independencia, ubicada en el sector de la Rivera Hernández en San Pedro Sula, al norte de Honduras.
"Mata Carriles" es el alias con el que se identifica a David Antonio Carvajal Cerrato, señalado por las autoridades como supuesto cabecilla de la Pandilla 18.
Según las investigaciones, el presunto integrante de esta estructura criminal tendría el rango de "Homie" dentro de la organización, declarada terrorista por las autoridades hondureñas.
Las reformas aprobadas por el Congreso Nacional endurecen las medidas contra las estructuras criminales y contemplan disposiciones relacionadas con personas que porten tatuajes alusivos a maras y pandillas.
Uno de los tatuajes que más llama la atención es el que lleva en la cabeza, el cual las autoridades relacionan con la Pandilla 18.
Mediante operativos ejecutados en diferentes sectores de Honduras, las autoridades han reportado la captura de presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el denominado Cártel del Diablo.
Antes de la implementación de las reformas que endurecieron las medidas en los centros penitenciarios, las autoridades hondureñas ya habían declarado organizaciones terroristas a la MS-13, la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo.
Los integrantes de estas estructuras criminales enfrentan medidas más estrictas dentro de los centros penitenciarios, donde permanecen recluidos en módulos de máxima seguridad.
Como parte de estas disposiciones, los privados de libertad permanecen hasta 23 horas al día en sus celdas y disponen de un tiempo limitado para realizar actividades físicas.
Otra de las restricciones es que los integrantes de estas estructuras criminales no pueden mantener contacto físico directo con sus familiares durante las visitas. La comunicación se realiza mediante un vidrio de separación y un teléfono, sistema conocido como visita por locutorio.