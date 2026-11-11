"Lironeta" y "El Esporty", de la Pandilla 18: Capturan a cinco presuntos terroristas en operativos

Cinco personas, entre ellas dos mujeres, fueron capturadas en operativos ejecutados por la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL). ¿Quiénes son? Aquí los detalles.
Entre los cinco detenidos figura José Alexander Lazo Pineda, alias "El Esporty", quien tendría el rango de "Homie", así como Cristopher Josep Godoy Oseguera, alias "Joshy", también con el rango de "Homie". Ambos serían presuntos integrantes de la Pandilla 18.
A la lista se suman Angery Janixa Benítez Rodríguez, alias "Lironeta", con el rango de "Hongra", y Miriam Daniel Díaz Zúniga, alias "La Negra", también con el rango de "Hongra". Ambas serían presuntas integrantes de la Pandilla 18.
Asimismo, fue detenido Juventino Damel Lagos Ordóñez, alias "Damel", quien tendría el rango de "Traca" y sería supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Las capturas se llevaron a cabo en la colonia Rivas, la colonia Villanueva y el municipio de Santa Ana, donde los cinco sospechosos fueron detenidos por suponerlos responsables del delito de asociaciones terroristas.
Este miércoles también se reportó la captura de ocho personas en distintos sectores de Tegucigalpa, Cortés, La Ceiba, Comayagua y La Paz. De estas, seis serían presuntos integrantes de la MS-13 y una de la Pandilla 18.
Las capturas se ejecutaron como parte de la operación "Plan Escudo en la Capital", que ha dejado múltiples detenciones en diferentes sectores del país.
Según las autoridades, el Plan Escudo de Honduras contabiliza 262 personas detenidas, de las cuales 156 corresponden al delito de asociaciones terroristas y 11 al de extorsión.
Asimismo, se registra el decomiso de 43 armas de fuego y la incautación de 122.62 kilogramos de droga. Del total de detenidos por asociaciones terroristas, 76 serían integrantes de la MS-13, 51 de la Pandilla 18 y 29 del denominado Cártel del Diablo.
Las autoridades han intensificado las medidas para capturar a integrantes de las denominadas estructuras criminales. Además, ahora cuentan con facultades para detener a personas que tengan tatuajes alusivos a organizaciones terroristas, de acuerdo con las disposiciones vigentes.