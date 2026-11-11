Cambio radical: así se encuentra actualmente Zeus, perro que mató a su dueño en Tegucigalpa

Zeus, el perro pitbull que mató a su dueño en Tegucigalpa, ha tenido un gran cambio y en las últimas horas se dio a conocer cómo se encuentra. El cambio que registra ha sorprendido a muchas personas.
El 21 de septiembre de 2026, en la colonia Hato de Enmedio, un perro pitbull llamado Zeus mató a su dueño Alex Alfonzo Maldonado Bonilla, de 75 años.
Don Alex Maldonado fue mordido por el perro Zeus el 20 de julio y el 17 de agosto del presente año. En ambas ocasiones fue llevado al mismo médico.
El 21 de septiembre, en horas de la mañana, por tercera vez el can volvió a agredir al hombre de 75 años; el hijo de este lo llevó a la clínica en la que había sido atendido las dos veces anteriores.
Ese mismo día, después de la atención médica, al regresar a su casa en la colonia Hato de Enmedio, el perro volvió a atacar, pero esta vez sería letal.
Las severas lesiones causadas entre el tobillo y la tibia de la pierna derecha provocaron una exanguinación, es decir, una pérdida masiva de sangre a don Alex; según data en el dictamen de Medicina Forense, él que concluyó que su muerte se debió a la mordedura de un perro, en este caso, Zeus.
Sin embargo, Zeus fue adoptado por la Policía Municipal y es esta dependencia la que ha compartido imágenes de cómo se encuentra actualmente el perro.
A Zeus se le ve muy cariñoso y juguetón. En el anterior hogar, según reportes, pasaba amarrado y era golpeado. Hoy luce diferente.
Zeus es sacado a pasear todos los días y un agente policial está a cargo de él; estas fotos detallan que se ha vuelto bastante cariñoso.
Otra postal de la Policía Municipal donde se le ve a Zeus muy cariñoso con el agente policial municipal que se ha encargado de él.
Muchas personas pidieron sacrificar al perro; sin embargo, ha mostrado un gran cambio y recibió una segunda oportunidad.
El Ministerio Público había confirmado que la causa de muerte de Alex Alfonzo Maldonado fue de manera accidental, en este caso por mordeduras de Zeus.