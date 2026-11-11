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Padre e hijo sospechosos de matar, desmembrar y lanzar los restos de un joven al río en Olancho

Por el crimen de un joven de 24 años, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en el río Guayape, Olancho, las autoridades capturaron a dos hombres que serían padre e hijo

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 11:11
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Dos sujetos fueron detenidos por suponerlos responsables de asesinar y desmembrar a un hombre, cuyos restos posteriormente habrían lanzado al río Guayape, en el departamento de Olancho.

 Foto: Redes sociales
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De acuerdo con las investigaciones, los individuos presuntamente desmembraron el cuerpo de la víctima y luego trasladaron sus restos en una carreta hasta el río Guayape, ubicado en el municipio de Juticalpa, Olancho, donde los habrían arrojado con la intención de ocultar el crimen.

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Las autoridades lograron arrestar a dos hombres, de 54 y 33 años de edad, señalados como sospechosos del asesinato de Carlos Alfonso Barahona Colindres.

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Los sospechosos fueron capturados en la aldea San Pedro de la Joya, municipio de Juticalpa, Olancho, luego de que el joven desapareciera el domingo 8 de noviembre. Sus restos fueron encontrados el martes 10 de noviembre.

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Las investigaciones apuntan a que Carlos Alfonso Barahona Colindres se encontraba departiendo bebidas alcohólicas en una vivienda junto a los ahora detenidos. Posteriormente, ambos sospechosos lo habrían atacado con armas blancas (machete y cuchillo) hasta quitarle la vida.

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Posteriormente, los sospechosos habrían desmembrado el cuerpo del joven y trasladado sus restos en una carreta hasta el río Guayape, en el municipio de Juticalpa, Olancho, donde presuntamente los arrojaron con la intención de ocultar el crimen.

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Cabe destacar que uno de los arrestados registra antecedentes criminales. Según las autoridades, fue detenido el 27 de abril de 2018 por el delito de robo de vehículo y el 9 de octubre de 2019 por asesinato.

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La Policía Nacional informó que los dos sospechosos son padre e hijo. Previo a su captura, el tío de la víctima había señalado a dos hombres como posibles responsables del crimen.

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El cuerpo de la víctima fue encontrado en varias partes. Las autoridades localizaron sus brazos, piernas y cabeza en el río Guayape.

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El joven, de 24 años, se dedicaba a la agricultura y, según sus familiares, era una persona que no tenía problemas con nadie.

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