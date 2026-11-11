Con un cordón: revelan cómo murió extraditable Héctor Paguada en cárcel de Támara

El extraditable Héctor Vicente Paguada, solicitado por Estados Unidos, fue encontrado sin vida el martes 10 de noviembre en uno de los baños de la cárcel de Támara. Las autoridades detallaron cómo y con qué se quitó la vida.
Vicente Paguada enfrentaba una acusación en Estados Unidos por el asesinato de su esposa y su suegra en Irving, Texas.
Las víctimas fueron identificadas como Juana Medina Rodríguez, de 55 años, y su hija Nayeli Bolaños Medina, de 23, ambas de nacionalidad salvadoreña.
De acuerdo con el reporte del Ministerio Público, el detenido era originario de Manto, Olancho. Además, tenía un requerimiento formal de extradición emitido por las autoridades de los Estados Unidos para responder por graves cargos criminales.
Walter Lacayo, director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), reveló que Paguada se quitó la vida ahorcándose “con un cordón” en uno de los baños de la prisión.
El funcionario detalló que el privado de libertad permanecía bajo custodia en un "módulo de diagnóstico” donde habitualmente son asignadas las personas requeridas en extradición, no en los de máxima seguridad.
Su muerte ocurre mientras permanecía a la espera de que continuara el proceso relacionado con su solicitud de extradición, luego de ser detenido el pasado 7 de noviembre en Colón.
El cuerpo fue retirado de la cárcel de Támara y nuevamente dejó en duda la seguridad que puede existir en estos centros penales luego que una persona se quitara la vida.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el hondureño mantenía una relación sentimental con Nayeli, pero ambos habían terminado. Familiares señalaron que persistían los conflictos, entre ellos una disputa por un automóvil que la joven había comprado y cuyo título de propiedad provocaba discusiones.
El 19 de enero de 2024 se recibió un reporte de disparos cerca de las 9:00 de la noche, donde las dos mujeres estaban heridas de bala. Ahora, las autoridades hondureñas investigan la muerte de Paguada, ocurrida apenas tres días después de su detención.