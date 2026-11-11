Hallado muerto en Támara y EE UU ofrecía $50,000 por él: ¿Quién era el extraditable Héctor Paguada?

Héctor Vicente Paguada Paguada fue detenido el pasado 7 de noviembre en Sabá, Colón. El Gobierno de Estados Unidos lo buscaba como sospechoso de haber asesinado a dos mujeres en Irving, Texas, en enero de 2024.
El martes 10 de noviembre de 2026, el hondureño fue hallado sin vida en el área de baños del Módulo de Diagnóstico del Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán. Según la información preliminar, presuntamente se habría ahorcado.
El sospechoso, originario de Manto, Olancho, fue localizado mediante un operativo del Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Pero ¿cuál es el crimen por el que lo solicitaban las autoridades estadounidenses?
Las víctimas fueron identificadas como Juana Medina Rodríguez, de 55 años, y su hija Nayeli Bolaños Medina, de 23, ambas de nacionalidad salvadoreña.
Los agentes policiales de Irving recibieron un reporte de disparos cerca de las 9:00 de la noche y, al llegar al lugar, encontraron a las dos mujeres heridas de bala.
De acuerdo con los antecedentes del caso, Paguada mantenía una relación sentimental con Nayeli, pero ambos habían terminado. Familiares señalaron que los conflictos entre ellos persistían, entre estos una disputa por un automóvil que la joven había comprado.
El doble crimen habría ocurrido frente a un menor de cinco años, según los antecedentes del caso.
Tras el asesinato de las dos mujeres, las autoridades estadounidenses emitieron una orden de captura contra el hondureño por el delito de asesinato. Sin embargo, con ayuda de algunos familiares, habría logrado regresar a Honduras.
En agosto de 2026, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) anunció una recompensa de hasta 50,000 dólares por información que permitiera localizarlo y lograr su captura.
Ahora, las autoridades hondureñas investigan su muerte, ocurrida apenas tres días después de su detención. Cabe destacar que Paguada compareció ante un juez, quien le dictó detención judicial y ordenó su reclusión en el centro penitenciario de Támara mientras continuaba el procedimiento de extradición.