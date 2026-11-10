Si borra sus tatuajes, "matan a su familia": supuesto pandillero que predicaba llega a audiencia

Para el desarrollo de la audiencia de declaración de imputado, Douglas Flores llegó a los Juzgados y Tribunales de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, acusado de pertenecer a una estructura terrorista.
Previo a ingresar a los juzgados, Douglas expresó: "Por andar predicando la palabra nos van a traer aquí".
Douglas Flores es un hombre de 35 años, conocido con el alias de "Cisco Colombiano". Debido a los tatuajes que lleva en su cuerpo, las autoridades sospechan que pertenece a la Pandilla 18. Sin embargo, él y otros integrantes de una iglesia evangélica aseguran que es un hombre "restaurado".
El hombre, quien supuestamente predica la palabra de Dios y es líder de un ministerio evangélico, fue capturado este lunes 9 de noviembre en el municipio de Tatumbla, Francisco Morazán.
De acuerdo con una publicación del Ministerio Público, el sospechoso fue enviado a prisión preventiva en septiembre de 2023, luego de que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) lo señalara como responsable del asesinato de Steven Alexander García. Sin embargo, la Fiscalía no aclaró cómo terminó el caso, si continúa abierto o sí fue absuelto de esa acusación, y si no es así por qué estaba en libertad.
El pastor de la iglesia a la que asiste el imputado explicó que Douglas Flores no ocupa el cargo de pastor, sino que es líder de uno de los ministerios de la congregación.
"Douglas no es pastor, él es líder del ministerio, tenemos grupos de crecimiento. Nosotros le llamamos zonas territoriales", explicó el pastor.
El pastor en una entrevista a HCH aseguró que Douglas se acercó a la iglesia después de recibir prédicas mientras permanecía en un centro penitenciario y que, desde entonces, la congregación ha acompañado su proceso de reinserción.
"Nosotros le predicamos en centros penales, él se convirtió dentro de los centros penales. Cuando él ya regresó aquí, nosotros lo abrazamos en el Espíritu, nosotros aportamos a la reinserción", manifestó.
Las nuevas reformas permiten a las autoridades actuar contra personas vinculadas a estructuras declaradas terroristas, entre ellas la Pandilla 18, la MS-13 y el denominado Cártel del Diablo, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes.
En el caso de Douglas Flores, el pastor explicó que el hombre todavía conserva sus tatuajes porque, según su versión, quitárselos podría poner en peligro a sus familiares.
"Si yo me borro los tatuajes, ellos matan a mi familia, esos son los códigos", aseguró el religioso, al explicar las razones por las que Douglas no se ha eliminado los diseños de su cuerpo. Según el pastor, existen evidencias de que Douglas lleva varios meses congregándose y participando en las actividades de la iglesia. Además, aseguró que el hombre trabaja.