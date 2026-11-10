Si borra sus tatuajes, "matan a su familia": supuesto pandillero que predicaba llega a audiencia

De acuerdo con una publicación del Ministerio Público, el sospechoso fue enviado a prisión preventiva en septiembre de 2023, luego de que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) lo señalara como responsable del asesinato de Steven Alexander García. Sin embargo, la Fiscalía no aclaró cómo terminó el caso, si continúa abierto o sí fue absuelto de esa acusación, y si no es así por qué estaba en libertad.