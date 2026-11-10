Rapado y sometido: revelan cómo se encuentra el desafiante "Pitoche" de la Pandilla 18 en Támara

Salieron a la luz fotografías que muestran cómo se encuentra actualmente José Arturo Banegas García, alias "El Pirata" o "Pitoche", en el interior de un módulo de máxima seguridad en Támara, luego de su captura en el sector de La Guasalona, en la colonia El Pedregal de Tegucigalpa.
Las imágenes muestran al supuesto integrante de la Pandilla 18 sometido a las disposiciones de los agentes policiales. El hombre, señalado por las autoridades de terrorismo, había mostrado una actitud desafiante al momento de su captura.
En los módulos de máxima seguridad de Támara se han implementado nuevas medidas de control. Los privados de libertad utilizan overoles de color naranja y deben permanecer completamente rapados. Así aparece "Pitoche" en las fotografías difundidas tras su ingreso al recinto.
Al momento de su captura en la colonia El Pedregal, el hombre, de 31 años, se mostró desafiante e hizo señas alusivas a la Pandilla 18. Sin embargo, en las imágenes tomadas dentro del centro penitenciario aparece con una apariencia distinta, bajo las nuevas disposiciones de seguridad.
Los módulos de máxima seguridad de Támara cuentan con literas de metal y no tienen colchones. Los reclusos permanecerían 23 horas al día bajo confinamiento y dispondrían de un período de una hora para tomar el sol y realizar actividad física.
Según las investigaciones policiales, "Pitoche" tendría alrededor de cinco años de pertenecer a esa estructura criminal y ocuparía el rango de "homie".
No sería la primera vez que "Pitoche" permanece en un centro penitenciario. En 2014 fue capturado y, en 2017, estuvo recluido por el delito de extorsión en La Tolva, ubicada en Morocelí, El Paraíso.
Asimismo, estuvo preso en el centro penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, en 2023, y recuperó su libertad en 2025. Ahora, tras las nuevas reformas y disposiciones contra las estructuras criminales, fue nuevamente capturado.
Las nuevas reformas permiten a las autoridades actuar contra personas vinculadas a estructuras terroristas, incluso mediante la identificación de tatuajes alusivos a estas organizaciones, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. En el caso de "Pitoche", tendría tatuado el número 18 en gran parte del pecho..
"Pitoche" es uno de los supuestos integrantes de estructuras criminales que ahora permanece bajo las nuevas y estrictas medidas de seguridad en los módulos de máxima seguridad de Támara, donde las autoridades aseguran que no existen privilegios.