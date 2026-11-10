"Lo desmembraron en carne viva": Revelan cómo desapareció Carlos antes de que lo mataran en Olancho

Tan solo horas después de haber desaparecido, el cuerpo de Carlos Alfonso Barahona Colindres, de 24 años, fue localizado en un río de Olancho.
El tío del joven, identificado como Marco Hernán Barahona, relató cómo ocurrió la desaparición, de qué manera se enteraron del crimen y quiénes son las personas de las que sospechan. Aquí los detalles.
Según el tío de la víctima, recibió la noticia de que Carlos había desaparecido, pero posteriormente una persona cercana a los presuntos responsables alertó a la familia.
"De repente me hablaron de que había desaparecido, pero una familia de uno de los hechores, hija de uno de los pícaros y hermana del otro pícaro, avisó a mi sobrina", relató Hernán.
Según Hernán, la mujer que alertó a la hermana de la víctima le dijo: "'Ven a buscar, que algo le pasó a tu hermano'; si no, nosotros no hubiéramos sabido nada".
¿Cómo ocurrieron los hechos? Según el tío de la víctima, Carlos desapareció el domingo 8 de noviembre, alrededor de las 11:00 de la noche.
"Eso fue tipo como once de la noche. Lo agarraron como tipo de secuestro. Hicieron todo eso. Lo desmembraron", contó el tío en una entrevista con EL HERALDO.
"Lo desmembraron en carne viva. Estoy esperando las leyes", expresó el familiar, quien manifestó su indignación por la brutalidad del crimen.
Además, recordó que Carlos era un hombre dedicado al trabajo y a su hogar, y aseguró que nunca había recibido amenazas. "Era un hombre que se dedicaba al trabajo, al hogar. Pero nunca había sido amenazado, ni nosotros teníamos problemas, nada", manifestó Hernán.
El joven, de 24 años, fue encontrado descuartizado en el río Guayape, en el sector de San Pedro de las Joyas, en Juticalpa, Olancho. Las autoridades lograron localizar sus brazos, piernas y cabeza. Los restos fueron trasladados a Medicina Forense de Tegucigalpa, donde sus familiares llegaron para reclamarlos.