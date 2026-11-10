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"Lo desmembraron en carne viva": Revelan cómo desapareció Carlos antes de que lo mataran en Olancho

Carlos Barahona desapareció y, horas después, alguien alertó a su familia de que algo le había ocurrido. Su cuerpo fue encontrado en partes dentro de un río en Olancho. Aquí el relato de su tío

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 10:02
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Tan solo horas después de haber desaparecido, el cuerpo de Carlos Alfonso Barahona Colindres, de 24 años, fue localizado en un río de Olancho.

 Foto: Redes sociales
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El tío del joven, identificado como Marco Hernán Barahona, relató cómo ocurrió la desaparición, de qué manera se enteraron del crimen y quiénes son las personas de las que sospechan. Aquí los detalles.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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Según el tío de la víctima, recibió la noticia de que Carlos había desaparecido, pero posteriormente una persona cercana a los presuntos responsables alertó a la familia.

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"De repente me hablaron de que había desaparecido, pero una familia de uno de los hechores, hija de uno de los pícaros y hermana del otro pícaro, avisó a mi sobrina", relató Hernán.

Foto: Redes sociales
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Según Hernán, la mujer que alertó a la hermana de la víctima le dijo: "'Ven a buscar, que algo le pasó a tu hermano'; si no, nosotros no hubiéramos sabido nada".

 Foto: Redes sociales
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¿Cómo ocurrieron los hechos? Según el tío de la víctima, Carlos desapareció el domingo 8 de noviembre, alrededor de las 11:00 de la noche.

 Foto: Redes sociales
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"Eso fue tipo como once de la noche. Lo agarraron como tipo de secuestro. Hicieron todo eso. Lo desmembraron", contó el tío en una entrevista con EL HERALDO.

 Foto: Redes sociales
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"Lo desmembraron en carne viva. Estoy esperando las leyes", expresó el familiar, quien manifestó su indignación por la brutalidad del crimen.

 Foto: Redes sociales
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Además, recordó que Carlos era un hombre dedicado al trabajo y a su hogar, y aseguró que nunca había recibido amenazas. "Era un hombre que se dedicaba al trabajo, al hogar. Pero nunca había sido amenazado, ni nosotros teníamos problemas, nada", manifestó Hernán.

Foto: Redes sociales
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El joven, de 24 años, fue encontrado descuartizado en el río Guayape, en el sector de San Pedro de las Joyas, en Juticalpa, Olancho. Las autoridades lograron localizar sus brazos, piernas y cabeza. Los restos fueron trasladados a Medicina Forense de Tegucigalpa, donde sus familiares llegaron para reclamarlos.

 Foto: Redes sociales
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