  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

"Varón de Dios": Armando Aguilar fue capturado con tatuajes de la 18; iglesia lo defiende

Armando Josué Aguilar Cano es vinculado con la Pandilla 18 y fue capturado durante un culto. En una iglesia afirman que él ahora es un predicador

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 09:20
Varón de Dios: Armando Aguilar fue capturado con tatuajes de la 18; iglesia lo defiende
1 de 10

Armando Josué Aguilar Cano fue capturado durante un culto en la capital de Honduras; sin embargo, en una iglesia afirman que predica la palabra de Dios y no tiene nada que ver con maras. Aguilar Cano tiene tatuajes de la Pandilla 18.

 Foto: Cortesía redes
Varón de Dios: Armando Aguilar fue capturado con tatuajes de la 18; iglesia lo defiende
2 de 10

Todo se originó en un operativo policial nocturno en la colonia 14 de Marzo de Comayagüela, Distrito Central, donde se capturó a Armando Josué Aguilar Cano, de 27 años.

Foto: Cortesía redes
Varón de Dios: Armando Aguilar fue capturado con tatuajes de la 18; iglesia lo defiende
3 de 10

Según la Policía Nacional, Aguilar Cano fue identificado como presunto integrante de la Pandilla 18 con el rango de soldado.

 Foto: Cortesía redes
Varón de Dios: Armando Aguilar fue capturado con tatuajes de la 18; iglesia lo defiende
4 de 10

Los agentes policiales afirman que existe un expediente previo que registra una detención de Aguilar Cano el 1 de agosto de 2019 por el delito de extorsión, sumado a la presencia de un tatuaje alusivo a esa estructura criminal en su brazo derecho.

 Foto: Cortesía redes
Varón de Dios: Armando Aguilar fue capturado con tatuajes de la 18; iglesia lo defiende
5 de 10

Este es el tatuaje del joven y ahora, con las reformas penales, las personas con estos tatuajes serán detenidas para una investigación.

Foto: Cortesía redes
Varón de Dios: Armando Aguilar fue capturado con tatuajes de la 18; iglesia lo defiende
6 de 10

Sin embargo, muchas personas afirman que él asiste al Ministerio Internacional Pasión por las Almas Casa Paterna y hasta sirve en dicha iglesia.

Foto: Cortesía redes
Varón de Dios: Armando Aguilar fue capturado con tatuajes de la 18; iglesia lo defiende
7 de 10

A través de videos y otras publicaciones difundidas en redes sociales, la congregación de la iglesia aseguró que el joven abandonó las actividades ilícitas hace dos años para integrarse a la vida cristiana.

 Foto: Cortesía redes
Varón de Dios: Armando Aguilar fue capturado con tatuajes de la 18; iglesia lo defiende
8 de 10

"Mentiras, no es un cabecilla. Es un varón de Dios. Hace dos años él está sirviendo al señor", manifestó el Ministerio Internacional Pasión por las Almas Casa Paterna mediante un comunicado oficial.

 Foto: Cortesía redes
Varón de Dios: Armando Aguilar fue capturado con tatuajes de la 18; iglesia lo defiende
9 de 10

Diferentes personas denunciaron que los agentes policiales irrumpieron de forma violenta mientras Aguilar participaba en una prédica comunitaria.

Foto: Cortesía redes
Varón de Dios: Armando Aguilar fue capturado con tatuajes de la 18; iglesia lo defiende
10 de 10

Carlos Alfonso Barahona había desaparecido el domingo 8 de noviembre. Un día después, las autoridades comenzaron a recuperar sus restos en el río Guayape.

 Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos