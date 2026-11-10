"Varón de Dios": Armando Aguilar fue capturado con tatuajes de la 18; iglesia lo defiende

Armando Josué Aguilar Cano fue capturado durante un culto en la capital de Honduras; sin embargo, en una iglesia afirman que predica la palabra de Dios y no tiene nada que ver con maras. Aguilar Cano tiene tatuajes de la Pandilla 18.
Todo se originó en un operativo policial nocturno en la colonia 14 de Marzo de Comayagüela, Distrito Central, donde se capturó a Armando Josué Aguilar Cano, de 27 años.
Según la Policía Nacional, Aguilar Cano fue identificado como presunto integrante de la Pandilla 18 con el rango de soldado.
Los agentes policiales afirman que existe un expediente previo que registra una detención de Aguilar Cano el 1 de agosto de 2019 por el delito de extorsión, sumado a la presencia de un tatuaje alusivo a esa estructura criminal en su brazo derecho.
Este es el tatuaje del joven y ahora, con las reformas penales, las personas con estos tatuajes serán detenidas para una investigación.
Sin embargo, muchas personas afirman que él asiste al Ministerio Internacional Pasión por las Almas Casa Paterna y hasta sirve en dicha iglesia.
A través de videos y otras publicaciones difundidas en redes sociales, la congregación de la iglesia aseguró que el joven abandonó las actividades ilícitas hace dos años para integrarse a la vida cristiana.
"Mentiras, no es un cabecilla. Es un varón de Dios. Hace dos años él está sirviendo al señor", manifestó el Ministerio Internacional Pasión por las Almas Casa Paterna mediante un comunicado oficial.
Diferentes personas denunciaron que los agentes policiales irrumpieron de forma violenta mientras Aguilar participaba en una prédica comunitaria.
Carlos Alfonso Barahona había desaparecido el domingo 8 de noviembre. Un día después, las autoridades comenzaron a recuperar sus restos en el río Guayape.