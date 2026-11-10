Recuperan su cabeza y extremidades: Carlos Barahona fue descuartizado y lanzado a un río en Olancho

Un atroz crimen se registró en el sector de San Pedro de las Joyas, en Juticalpa, Olancho. Las autoridades recuperaron varias partes del cuerpo de la víctima, que fueron encontradas en el río Guayape. Aquí los detalles.
La víctima fue identificada como Carlos Alfonso Barahona, de 24 años. Del joven únicamente se han localizado la cabeza, los brazos y las piernas, en el río Guayape, en Juticalpa, Olancho.
Las autoridades hallaron los restos el pasado 9 de noviembre, luego de varias horas de búsqueda, tras reportarse la desaparición del joven.
Información preliminar indica que Carlos habría sido privado de su libertad, posteriormente asesinado y, finalmente, descuartizado.
El cuerpo de la víctima fue localizado en varias partes, pero hasta el momento no se ha logrado encontrar el torso. Los restos fueron trasladados a Medicina Forense, en la capital, para los procedimientos correspondientes.
Poco a poco, elementos del Cuerpo de Bomberos fueron recuperando del agua las partes del cuerpo de Carlos Alfonso Barahona. ¿Qué dice su familia?
Marco Hernán Barahona, tío de Carlos, fue quien recibió la noticia de su trágica muerte. Indignado, lamentó la brutalidad con la que se habría cometido el crimen.
"Señor, está bien que lo hubieran matado, pero en vida lo caparon, vivo lo caparon, y jugaron con la cabeza como que fuera fútbol", manifestó Hernán.
La víctima se dedicaba a la agricultura. Su madre reside en San Pedro Sula, pero se trasladó hasta la zona para reclamar el cuerpo de su hijo.
Los familiares del joven sospechan de un padre y su hijo, por lo que solicitan a las autoridades que realicen una investigación profunda para esclarecer el crimen. Carlos Alfonso Barahona había desaparecido el domingo 8 de noviembre. Un día después, las autoridades comenzaron a recuperar sus restos en el río Guayape.