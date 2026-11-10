  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Recuperan su cabeza y extremidades: Carlos Barahona fue descuartizado y lanzado a un río en Olancho

"Jugaron con la cabeza como que fuera fútbol", dijo el tío de la víctima. Las autoridades han logrado localizar, por partes, los restos del cuerpo de Carlos Barahona

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 09:08
Recuperan su cabeza y extremidades: Carlos Barahona fue descuartizado y lanzado a un río en Olancho
1 de 10

Un atroz crimen se registró en el sector de San Pedro de las Joyas, en Juticalpa, Olancho. Las autoridades recuperaron varias partes del cuerpo de la víctima, que fueron encontradas en el río Guayape. Aquí los detalles.

 Foto: Redes sociales
Recuperan su cabeza y extremidades: Carlos Barahona fue descuartizado y lanzado a un río en Olancho
2 de 10

La víctima fue identificada como Carlos Alfonso Barahona, de 24 años. Del joven únicamente se han localizado la cabeza, los brazos y las piernas, en el río Guayape, en Juticalpa, Olancho.

 Foto: Redes sociales
Recuperan su cabeza y extremidades: Carlos Barahona fue descuartizado y lanzado a un río en Olancho
3 de 10

Las autoridades hallaron los restos el pasado 9 de noviembre, luego de varias horas de búsqueda, tras reportarse la desaparición del joven.

 Foto: Redes sociales
Recuperan su cabeza y extremidades: Carlos Barahona fue descuartizado y lanzado a un río en Olancho
4 de 10

Información preliminar indica que Carlos habría sido privado de su libertad, posteriormente asesinado y, finalmente, descuartizado.

 Foto: Redes sociales
Recuperan su cabeza y extremidades: Carlos Barahona fue descuartizado y lanzado a un río en Olancho
5 de 10

El cuerpo de la víctima fue localizado en varias partes, pero hasta el momento no se ha logrado encontrar el torso. Los restos fueron trasladados a Medicina Forense, en la capital, para los procedimientos correspondientes.

 Foto: Redes sociales
Recuperan su cabeza y extremidades: Carlos Barahona fue descuartizado y lanzado a un río en Olancho
6 de 10

Poco a poco, elementos del Cuerpo de Bomberos fueron recuperando del agua las partes del cuerpo de Carlos Alfonso Barahona. ¿Qué dice su familia?

 Foto: Redes sociales
Recuperan su cabeza y extremidades: Carlos Barahona fue descuartizado y lanzado a un río en Olancho
7 de 10

Marco Hernán Barahona, tío de Carlos, fue quien recibió la noticia de su trágica muerte. Indignado, lamentó la brutalidad con la que se habría cometido el crimen.

 Foto: Redes sociales
Recuperan su cabeza y extremidades: Carlos Barahona fue descuartizado y lanzado a un río en Olancho
8 de 10

"Señor, está bien que lo hubieran matado, pero en vida lo caparon, vivo lo caparon, y jugaron con la cabeza como que fuera fútbol", manifestó Hernán.

 Foto: Redes sociales
Recuperan su cabeza y extremidades: Carlos Barahona fue descuartizado y lanzado a un río en Olancho
9 de 10

La víctima se dedicaba a la agricultura. Su madre reside en San Pedro Sula, pero se trasladó hasta la zona para reclamar el cuerpo de su hijo.

 Foto: Redes sociales
Recuperan su cabeza y extremidades: Carlos Barahona fue descuartizado y lanzado a un río en Olancho
10 de 10

Los familiares del joven sospechan de un padre y su hijo, por lo que solicitan a las autoridades que realicen una investigación profunda para esclarecer el crimen. Carlos Alfonso Barahona había desaparecido el domingo 8 de noviembre. Un día después, las autoridades comenzaron a recuperar sus restos en el río Guayape.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos