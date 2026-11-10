Señalado por asesinar a un joven en El Pedregal, el pasado de pastor detenido en Tatumbla

Un antecedente por asesinato figura en el historial judicial de Douglas Flores Silva, de 35 años, conocido con el alias de "Cisco Colombiano", el hombre señalado como presunto integrante de la Pandilla 18 que fue capturado este lunes 9 de noviembre en el municipio de Tatumbla, Francisco Morazán, donde supuestamente se hacía pasar por pastor evangélico.
De acuerdo con una publicación del Ministerio Público, el sospechoso fue enviado a prisión preventiva en septiembre de 2023, luego de que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) lo señalara como responsable del asesinato de Steven Alexander García.
El cuerpo sin vida del joven fue encontrado el 12 de diciembre de 2011 en una hondonada ubicada cerca de un complejo de industria textil en la colonia El Pedregal, en Comayagüela, Francisco Morazán.
Según las investigaciones presentadas por el Ministerio Público durante la audiencia inicial, el crimen ocurrió aproximadamente a las 6:30 de la tarde, cuando García se encontraba junto a varios amigos en las inmediaciones de un parqueo cercano a las canchas de baloncesto de la colonia.
De acuerdo con la relación de los hechos presentada por la Fiscalía, Flores Silva y sus acompañantes interceptaron al grupo y, al descubrir que Steven Alexander García tenía varios tatuajes en su cuerpo, lo agredieron violentamente hasta quitarle la vida.
A raíz de las investigaciones, la Sección de Muerte de Menores de la FEDCV presentó indicios racionales durante la audiencia inicial, por lo que un juez determinó dictar auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra el sospechoso.
Este antecedente vuelve a salir a la luz tras la captura de Douglas Flores Silva en el barrio El Centro de Tatumbla, donde elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) lo requirieron por sus presuntos vínculos con la Pandilla 18.
Las autoridades sostienen que el hombre utilizaba la figura de pastor evangélico como fachada para ocultar sus supuestas actividades delictivas y continuar operando para esa estructura criminal.
Además del señalamiento por asociación terrorista, al detenido se le supone responsable de amenazas a muerte, extorsión y robo.
Su situación jurídica deberá resolverse en los tribunales, donde se determinará su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen con el desarrollo de la audiencia de declaración de imputados programada para este martes 10 de noviembre.