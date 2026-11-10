Señalado por asesinar a un joven en El Pedregal, el pasado de pastor detenido en Tatumbla

Un antecedente por asesinato figura en el historial judicial de Douglas Flores Silva, de 35 años, conocido con el alias de "Cisco Colombiano", el hombre señalado como presunto integrante de la Pandilla 18 que fue capturado este lunes 9 de noviembre en el municipio de Tatumbla, Francisco Morazán, donde supuestamente se hacía pasar por pastor evangélico.