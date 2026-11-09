Lo sacaron de su casa, le dispararon y lo decapitaron: crimen de joven en La Garrobera

Un joven fue asesinado y luego decapitado en el sector de La Garrobera, en la comunidad de Puente Alto, en Puerto Cortés. ¿Quién era? ¿Lo sacaron de su casa antes de matarlo? Esto se sabe del crimen que ha conmocionado a la población.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la víctima respondía en vida al nombre de Mauricio Antonio Rodríguez, alias "El Pelado", de unos 23 años de edad.
El crimen se registró durante la noche del reciente domingo 8 de noviembre, pero su cuerpo fue encontrado hasta este lunes, informaron las autoridades policiales.
Según testigos, los criminales llegaron a la humilde vivienda en la que se encontraba durmiendo la víctima, derribaron la puerta con violencia y lo sacaron.
Tras habérselo llevado, los maleantes se detuvieron a escasos metros de la casa y comenzaron a dispararle en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida. El cuerpo presentaba múltiple heridas por arma de fuego, sobre todo en la cabeza.
Pero el crimen no concluyó ahí, después de haberlo asesinado a disparos, los criminales decapitaron a la víctima, según confirmaron autoridades de Medicina Forense. "Tuvo varias heridas al nivel de la cabeza, después le decapitaron la cabeza, la sección completa del cuello", confirmó un forense ante los medios locales este lunes.
Tras el reporte de un cadáver en la zona, agentes de la Policía Nacional arribaron para acordonar la escena del crimen e iniciar las respectivas indagaciones.
Miembros de Medicina Forense y vecinos también se acercaron al lugar de los hechos para movilizar el cadáver hacia la planicie, ya que la casa de la víctima se encontraba en una zona alta de la comunidad.
De momento, se desconoce el móvil del crimen y el paradero de los hechores. Las autoridades iniciaron la investigación del caso e ingresaron a la humilde vivienda del joven que vivía solo, cuya puerta fue derribada antes del crimen, para tratar de recabar indicios.
Sin embargo, dentro de la casa, únicamente confirmaron la pobreza extrema en la que vivía la víctima. Encontraron unos colchones sucios y ropa tirada; en la entrada, un par de zapatos y calcetines. Frente a la vivienda solo hallaron ropa tendida.