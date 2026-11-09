Álvaro cedió el volante a su compañero y minutos después murió en accidente en Tegucigalpa

Como Álvaro Galindo fue identificado el joven que perdió la vida en un fatal accidente de tránsito. ¿Qué se sabe de él y cómo ocurrieron los hechos?
El joven era un exmilitar y repartidor de productos lácteos. El accidente en el que perdió la vida ocurrió la madrugada de este lunes 9 de noviembre.
El vehículo en el que se transportaban sufrió un fuerte impacto contra el barandal de un puente, a la altura de Río Hondo, en el kilómetro 24 de la carretera que conduce al departamento de Olancho.
Tan solo minutos antes del fatal accidente, Galindo cedió el volante a su compañero de trabajo. A la hora en que transitaban por la carretera, en Tegucigalpa caía una leve llovizna.
En medio de la lluvia, el conductor perdió el control del pick-up, que giró sobre su propio eje y terminó colisionando contra el barandal de un puente.
Los dos jóvenes transportaban productos lácteos y se dirigían al mercado zonal Belén, en Comayagüela, para realizar entregas a varios negocios.
Debido al fuerte impacto que sufrió el vehículo, Álvaro quedó atrapado entre el amasijo de hierro.
Varias personas que transitaban por el lugar se percataron de la tragedia y decidieron trasladar a Álvaro hasta un centro asistencial para intentar salvarle la vida.
Quienes auxiliaron al joven lo trasladaron en la paila de otro vehículo. Una de sus últimas súplicas fue: "Ayúdenme, no quiero morir". Sin embargo, al llegar a una posta policial, se confirmó que ya no presentaba signos vitales.
El vehículo accidentado sufrió graves daños en la parte delantera y la mercadería de productos lácteos que transportaban, destinada a Tegucigalpa, se perdió.