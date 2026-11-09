Sicarios perdonaron la vida de su hija de 2 años: así fue el crimen de Alan y Denia en Choluteca

De varios impactos de bala fueron asesinados Alan Herrera y Denia Martínez cuando se conducían a bordo de un vehículo negro tipo turismo. ¿Qué se sabe del crimen?
Familiares de la pareja llegaron a la morgue del Ministerio Público, en Tegucigalpa, para reclamar los cuerpos.
Entre llanto y tristeza, los parientes esperan la entrega de los cuerpos de las dos víctimas. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Aquí los detalles.
La pareja fue asesinada frente al Cementerio General de Choluteca. Junto a ellos viajaba su hija de dos años; sin embargo, la menor resultó ilesa.
Los individuos armados que acabaron con la vida de la pareja no atacaron a la bebé, quien se encontraba en el interior del vehículo negro tipo turismo.
La menor de dos años presenció el ataque armado en el que perdieron la vida sus padres, pero no sufrió heridas.
Tras la llegada de las autoridades, la niña quedó bajo custodia policial, mientras los familiares de las víctimas establecían comunicación para hacerse cargo de ella.
Información preliminar indica que la pareja tenía antecedentes penales relacionados con el tráfico de drogas.
Al momento del crimen, según relataron familiares, la pareja llevaba una importante suma de dinero, ya que tenía previsto pasar por un supermercado y saldar una deuda.
Supuestamente, el dinero que la pareja transportaba en el vehículo fue recuperado por las autoridades durante el levantamiento de los cuerpos y quedó como evidencia. La pareja fue asesinada la noche del domingo 8 de noviembre, luego de ser interceptada por individuos armados.