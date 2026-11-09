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Sicarios perdonaron la vida de su hija de 2 años: así fue el crimen de Alan y Denia en Choluteca

La bebé de 2 años presenció el asesinato de sus padres y quedó dentro del vehículo tipo turismo en el que se transportaban, mientras las dos víctimas presentaban múltiples impactos de bala

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 12:26
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De varios impactos de bala fueron asesinados Alan Herrera y Denia Martínez cuando se conducían a bordo de un vehículo negro tipo turismo. ¿Qué se sabe del crimen?

 Foto: Cortesía | Estalin Irías | EL HERALDO
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Familiares de la pareja llegaron a la morgue del Ministerio Público, en Tegucigalpa, para reclamar los cuerpos.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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Entre llanto y tristeza, los parientes esperan la entrega de los cuerpos de las dos víctimas. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Aquí los detalles.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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La pareja fue asesinada frente al Cementerio General de Choluteca. Junto a ellos viajaba su hija de dos años; sin embargo, la menor resultó ilesa.

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Los individuos armados que acabaron con la vida de la pareja no atacaron a la bebé, quien se encontraba en el interior del vehículo negro tipo turismo.

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La menor de dos años presenció el ataque armado en el que perdieron la vida sus padres, pero no sufrió heridas.

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Tras la llegada de las autoridades, la niña quedó bajo custodia policial, mientras los familiares de las víctimas establecían comunicación para hacerse cargo de ella.

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Información preliminar indica que la pareja tenía antecedentes penales relacionados con el tráfico de drogas.

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Al momento del crimen, según relataron familiares, la pareja llevaba una importante suma de dinero, ya que tenía previsto pasar por un supermercado y saldar una deuda.

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Supuestamente, el dinero que la pareja transportaba en el vehículo fue recuperado por las autoridades durante el levantamiento de los cuerpos y quedó como evidencia. La pareja fue asesinada la noche del domingo 8 de noviembre, luego de ser interceptada por individuos armados.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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