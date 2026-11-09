Policía toma decisión con agente que le quitó la vida a compañero de forma accidental

La muerte accidental en Roatán del agente policial Abner Navil Ramírez Cáceres ha generado impacto por la forma en cómo se dio. La Policía Nacional tomó una decisión sobre el agente para honrar su memoria.
El 7 de noviembre murió de manera accidental el agente Abner Navil Ramírez Cáceres en Coxen Hole, Roatán, Islas de la Bahía.
Él recibió un disparo de manera accidental por parte de un compañero mientras perseguían a dos individuos. Junto al compañero que le disparó, daban seguimiento a dos personas que se conducían en motocicleta.
El policía fue trasladado al hospital Satuye, donde lamentablemente perdió la vida. La Policía Nacional ya se pronunció al respecto.
La Policía Nacional precisó que el agente que disparó de manera accidental ha sido puesto a disposición del Ministerio Público y la Inspectoría General de la Policía ya realiza la investigación debida.
A su vez, la Policía confirmó que Abner Navil Ramírez Cáceres fue ascendido a Clase I para honrar su memoria al fallecer cumpliendo sus funciones.
En redes sociales se han publicado videos del agente en vida. Muchas personas han lamentado el hecho y afirmaron que era una gran persona.
"Durante la persecución se produjo accidentalmente un disparo que impactó al funcionario policial", reafirmó la Policía Nacional en un comunicado.
"El arma de fuego involucrada fue asegurada para las respectivas pericias", precisó la institución policial sobre las diligencias de investigación.
Por respeto a la memoria de Abner Navil Ramírez Cáceres y su familia, no se ha brindado más información sobre el caso.