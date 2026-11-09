¿Quiénes eran Merlín y Moisés? Identifican a jóvenes asesinados en El Higueral, Olancho

Los dos hombres que fueron hallados muertos en el sector de El Higueral, Olancho, ya fueron identificados. ¿Quiénes eran las víctimas y qué se sabe del caso?
Los jóvenes fueron identificados como Antonio Moisés Vásquez Banegas, de 20 años, quien figura en la foto, y Merlín Edgardo Cáceres Hernández, quien había sido militar.
Ambos perdieron la vida de forma violenta en el tramo carretero que conduce de Mame a Esquipulas del Norte, en el departamento de Olancho.
Datos preliminares indican que las víctimas eran originarias del sector de Carrizales, Olancho. Hasta el momento, se desconoce si tenían algún parentesco o si eran amigos.
Tras conocerse sus muertes, comenzaron a circular fotografías de Merlín Edgardo Cáceres Hernández, en las que aparece con indumentaria militar. Sin embargo, se presume que ya no formaba parte de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones del caso.
En el sector donde fueron encontrados los cuerpos, anteriormente funcionó un reconocido balneario. Familiares de los jóvenes aseguraron que ambos eran tranquilos y que no tenían problemas con nadie.
En la escena del crimen también fue encontrada una motocicleta de color negro y dos cascos, que presuntamente pertenecían a las víctimas.
"Eras tan joven y tenías mucho por vivir, primo, descansa en paz", escribió un familiar de Moisés al lamentar su muerte. "Hermano, ¿por qué se metieron contigo, hermano?", expresó otro pariente a través de las redes sociales.
"Tú fuiste una buena persona, primo. Nunca te voy a olvidar, siempre te vamos a recordar. ¡Cómo duele mucho en el alma!", escribió otro allegado de una de las víctimas.