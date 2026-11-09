Doble crimen en Choluteca: pareja contaba con antecedentes por tráfico de drogas

La pareja asesinada a disparos dentro de un vehículo frente al cementerio de Choluteca, específicamente en el barrio El Corbeta, al sur de Honduras, tenía antecedentes penales, según información divulgada por las autoridades.
Este dato ha generado interrogantes en torno al violento crimen que terminó con la vida de Alan Enrique Herrera Rodríguez y Denia Yoseli Martínez Contreras, ambos originarios de la comunidad de Renacer, en el municipio de Marcovia, Choluteca.
Sobre este tema, el padre de Denia se refirió a algunas versiones que circulaban sobre el pasado de la pareja, particularmente a señalamientos de que ambos habrían permanecido detenidos por su presunta vinculación con el tráfico de drogas.
El hombre descartó que su hija y su pareja hubieran estado recluidos por ese delito, aunque reconoció que sí habían permanecido detenidos anteriormente por otras razones.
Horas antes del crimen, el familiar explicó que su hija lo había llamado y le preguntó si tenía dinero, y él le dijo que no: "Está bien, papá", me dijo. Aseguró que la pareja llevaba una importante cantidad de dinero porque habían ido al supermercado y luego irían a pagar una deuda.
Asimismo, aseguró que el dinero habría sido recuperado por las autoridades durante el levantamiento de los cuerpos y que quedó bajo su resguardo como parte de las evidencias.
El hecho violento se registró la noche del domingo 8 de noviembre, cuando la pareja fue interceptada por individuos armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Durante el ataque también se encontraba en el automóvil la hija de ambos, una niña de aproximadamente dos años que viajaba en el asiento trasero y que, pese a la cantidad de disparos, resultó ilesa.
Después del doble asesinato, la niña quedó bajo protección policial y posteriormente fue remitida a custodia de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), según confirmó el abuelo de la menor.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar quiénes participaron en el ataque, establecer las circunstancias que rodearon el doble homicidio y esclarecer el posible móvil del crimen.