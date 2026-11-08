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Mató a madre e hija frente a niño de 5 años: Héctor Paguada, capturado en Colón y pedido por EE UU

El hondureño es sospechoso de asesinar a una madre y su hija en Estados Unidos, frente a un niño de 5 años, hijo de una de las víctimas. Fue capturado en Colón y será extraditado

  • Actualizado: 08 de noviembre de 2026 a las 10:17
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Héctor Vicente Paguada Paguada es el hondureño capturado en Sabá, Colón, y solicitado en extradición por Estados Unidos. ¿De qué lo acusan y cómo ocurrieron los crímenes?

 Foto: Redes sociales
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El hondureño es acusado de un doble crimen ocurrido en Irving, Texas, Estados Unidos. Por información que permitiera conocer su paradero, las autoridades ofrecían una recompensa de 50,000 dólares.

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El crimen ocurrió en 2024. Supuestamente, Paguada mató de varios disparos a Juana Medina Rodríguez, de 55 años, y a su hija Nayeli Bolaños Medina, de 23 años.

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La Policía de Irving informó que el asesinato ocurrió frente al hijo de 5 años de una de las víctimas. Las investigaciones indican que, tras cometer el crimen, el acusado huyó de Estados Unidos a Honduras.

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Según la Policía de Irving, alrededor de las 9:00 de la noche del 19 de enero, los agentes respondieron a un tiroteo registrado en la cuadra 2000 de W. Irving Boulevard, donde encontraron a las dos mujeres.

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Las autoridades informaron que Medina Rodríguez murió en el lugar de los hechos, mientras que Bolaños Medina fue trasladada a un hospital, donde falleció posteriormente.

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De acuerdo con las autoridades, el sospechoso conocía a las víctimas; sin embargo, todavía se desconoce qué habría originado el tiroteo en el que ambas perdieron la vida.

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Las dos mujeres eran de nacionalidad salvadoreña. Las autoridades también arrestaron a personas que habrían colaborado para facilitar la huida del sospechoso hacia Honduras, donde fue detenido casi dos años después del crimen.

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En un operativo realizado por el Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se capturó el pasado sábado al hondureño Héctor Vicente Paguada Paguada en el municipio de Sabá, departamento de Colón.

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El detenido es originario de Manto, Olancho. Además, tiene un requerimiento formal de extradición emitido por las autoridades de Estados Unidos.

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