Mató a madre e hija frente a niño de 5 años: Héctor Paguada, capturado en Colón y pedido por EE UU

Héctor Vicente Paguada Paguada es el hondureño capturado en Sabá, Colón, y solicitado en extradición por Estados Unidos. ¿De qué lo acusan y cómo ocurrieron los crímenes?
El hondureño es acusado de un doble crimen ocurrido en Irving, Texas, Estados Unidos. Por información que permitiera conocer su paradero, las autoridades ofrecían una recompensa de 50,000 dólares.
El crimen ocurrió en 2024. Supuestamente, Paguada mató de varios disparos a Juana Medina Rodríguez, de 55 años, y a su hija Nayeli Bolaños Medina, de 23 años.
La Policía de Irving informó que el asesinato ocurrió frente al hijo de 5 años de una de las víctimas. Las investigaciones indican que, tras cometer el crimen, el acusado huyó de Estados Unidos a Honduras.
Según la Policía de Irving, alrededor de las 9:00 de la noche del 19 de enero, los agentes respondieron a un tiroteo registrado en la cuadra 2000 de W. Irving Boulevard, donde encontraron a las dos mujeres.
Las autoridades informaron que Medina Rodríguez murió en el lugar de los hechos, mientras que Bolaños Medina fue trasladada a un hospital, donde falleció posteriormente.
De acuerdo con las autoridades, el sospechoso conocía a las víctimas; sin embargo, todavía se desconoce qué habría originado el tiroteo en el que ambas perdieron la vida.
Las dos mujeres eran de nacionalidad salvadoreña. Las autoridades también arrestaron a personas que habrían colaborado para facilitar la huida del sospechoso hacia Honduras, donde fue detenido casi dos años después del crimen.
En un operativo realizado por el Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se capturó el pasado sábado al hondureño Héctor Vicente Paguada Paguada en el municipio de Sabá, departamento de Colón.
El detenido es originario de Manto, Olancho. Además, tiene un requerimiento formal de extradición emitido por las autoridades de Estados Unidos.