Oficial de la PN lo mató accidentalmente durante una persecución: caso del policía Abner Ramírez

Como Abner Navil Ramírez Cáceres fue identificado el agente policial que murió tras recibir un disparo accidental de otra funcionaria policial mientras realizaban una persecución. ¿Cómo ocurrieron los hechos?
Ramírez Cáceres, quien estaba asignado a la Unidad Departamental de Prevención No. 11, falleció el pasado sábado 7 de noviembre en Roatán, Islas de la Bahía, en la zona insular de Honduras.
A través de un comunicado, la Policía Nacional aclaró que los agentes atendieron una denuncia sobre varias personas que se desplazaban en una motocicleta de manera sospechosa.
Según las autoridades, las personas que viajaban a bordo de la motocicleta, al percatarse de la presencia policial, emprendieron la fuga.
"Durante la persecución se produjo accidentalmente un disparo que impactó al funcionario policial", cita el comunicado de la Policía Nacional.
De acuerdo con la institución, el agente fue trasladado herido a un centro asistencial; sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento.
"El arma de fuego involucrada fue asegurada para las respectivas pericias", señala el comunicado. La Policía Nacional también informó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público ya trabajan en el caso.
La institución detalló que el oficial de Policía involucrado en el incidente fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes.
"El hecho fue comunicado a la Inspectoría General de la Policía Nacional para el desarrollo de la investigación administrativa", agrega el documento.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes daban persecución a los sospechosos que se desplazaban en una motocicleta. Durante el operativo, según la versión oficial, se produjo un disparo accidental que alcanzó a Ramírez Cáceres, quien posteriormente perdió la vida.