"Te me fuiste, papito": hija llora muerte de ganadero asesinado en San Francisco de Yojoa

Un reconocido ganadero perdió la vida de forma violenta en San Francisco de Yojoa, Cortés. Su hija dejó un mensaje en redes tras conocer la noticia. ¿Qué se sabe del hecho?
La víctima respondía al nombre de Arjeni Ramírez Espinal, un reconocido ganadero de 45 años.
El hecho ocurrió en la carretera que conduce hacia la comunidad de San Buenaventura, donde el ciudadano fue atacado a disparos por sujetos que aún no han sido identificados.
Ramírez Espinal era originario y residente de la comunidad de La Libertad Palomas, en las cercanías de Planes de Italia.
Según personas de la zona, desde muy joven se dedicó al comercio de ganado y era bastante conocido en el municipio.
De manera preliminar se informó que el hecho estaría relacionado con el robo de su motocicleta.
Su hija, Greisy Ramírez, dejó un mensaje en redes sociales: "Te me fuiste, papito. Me quedé con mil cosas por decirte, un abrazo por darte, con mi corazón en pedacitos..."
"Le pido a Dios que en paz descanses. Te amo con todo mi ser. No pensé que perderte me iba a destrozar tanto", expresó.
Autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes están detrás de este hecho.
Las autoridades deberán establecer cómo ocurrió el ataque y quiénes serían los responsables de quitarle la vida a Arjeni Ramírez Espinal.