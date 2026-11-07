Mataron al abuelo, hijo y nieto: revelan por qué se habría originado la masacre en Olancho

Una nueva masacre se registró en Guata, Olancho, dejando como saldo tres miembros de una misma familia muertos: el abuelo, su hijo y su nieto.
¿Qué hipótesis del crimen manejan las autoridades? ¿Cómo fueron hallados los cuerpos y quiénes son las víctimas? Aquí los detalles.
El homicidio múltiple ocurrió en una zona montañosa del municipio de Guata, departamento de Olancho. ¿Qué se sabe hasta ahora y cuáles son las líneas de investigación?
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, informó que una de las principales líneas de investigación apunta a una posible vendetta familiar, debido a que anteriormente ya habían asesinado a otro pariente.
La Policía informó que las víctimas fueron atacadas en un sector ubicado a más de dos horas de camino de su lugar de residencia, en la aldea Los Janos, municipio de Esquipulas del Norte, Olancho.
Meses atrás, un hijo de una de las personas asesinadas también había perdido la vida de forma violenta. Según la Policía, tras ese crimen, la familia huyó del lugar; sin embargo, tiempo después decidió regresar.
Poco después de su retorno ocurrió esta nueva masacre, que acabó con la vida de los tres integrantes de la familia. Sus cuerpos fueron encontrados sobre un matorral y todavía vestían ropa de trabajo.
Las víctimas fueron identificadas como Albino Vásquez, de aproximadamente 65 años; Santos Albino Vásquez, de 47; y Valentín Vásquez, de 23 años, quienes eran abuelo, hijo y nieto, respectivamente.
Oseguera Mass señaló que esa es la información preliminar que se ha dado a conocer públicamente, aunque las autoridades mantienen bajo reserva algunos detalles sensibles del caso.
Elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron hasta el sector para realizar el levantamiento de los cuerpos.