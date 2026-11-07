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Mataron al abuelo, hijo y nieto: revelan por qué se habría originado la masacre en Olancho

La familia huyó y después regresó a Guata, Olancho. Conozca la historia detrás de la masacre de un abuelo, su hijo y nieto en Olancho

  • Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 12:11
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Una nueva masacre se registró en Guata, Olancho, dejando como saldo tres miembros de una misma familia muertos: el abuelo, su hijo y su nieto.

 Foto: Redes sociales
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¿Qué hipótesis del crimen manejan las autoridades? ¿Cómo fueron hallados los cuerpos y quiénes son las víctimas? Aquí los detalles.

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El homicidio múltiple ocurrió en una zona montañosa del municipio de Guata, departamento de Olancho. ¿Qué se sabe hasta ahora y cuáles son las líneas de investigación?

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El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, informó que una de las principales líneas de investigación apunta a una posible vendetta familiar, debido a que anteriormente ya habían asesinado a otro pariente.

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La Policía informó que las víctimas fueron atacadas en un sector ubicado a más de dos horas de camino de su lugar de residencia, en la aldea Los Janos, municipio de Esquipulas del Norte, Olancho.

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Meses atrás, un hijo de una de las personas asesinadas también había perdido la vida de forma violenta. Según la Policía, tras ese crimen, la familia huyó del lugar; sin embargo, tiempo después decidió regresar.

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Poco después de su retorno ocurrió esta nueva masacre, que acabó con la vida de los tres integrantes de la familia. Sus cuerpos fueron encontrados sobre un matorral y todavía vestían ropa de trabajo.
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Las víctimas fueron identificadas como Albino Vásquez, de aproximadamente 65 años; Santos Albino Vásquez, de 47; y Valentín Vásquez, de 23 años, quienes eran abuelo, hijo y nieto, respectivamente.

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Oseguera Mass señaló que esa es la información preliminar que se ha dado a conocer públicamente, aunque las autoridades mantienen bajo reserva algunos detalles sensibles del caso.

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Elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron hasta el sector para realizar el levantamiento de los cuerpos.

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